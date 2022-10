Il ribaltone meteo sta arrivando, dopo la serie di perturbazioni che hanno portato maltempo autunnale in molte regioni con nubifragi, temporali e anche la neve in montagna. L’instabilità si protrarrà ancora sabato su parte del Centro-Sud, poi via libera a condizioni diffusamente soleggiate.

L’anticiclone è atteso espandersi dalla Spagna verso il Mediterraneo Centrale e successivamente anche sulle nazioni del Centro Europa. Il cambiamento sarà eclatante e molto rapido, con le perturbazioni atlantiche costrette a transitare ad alte latitudini.

La presenza di una piccola falla barica tra sud Iberia e Marocco favorirà la rimonta del promontorio di matrice subtropicale, il quale si unirà alla componente di matrice azzorriana. Masse d’aria molto calda risaliranno dal Nord Africa verso il Mediterraneo.

Anticiclone per almeno una settimana

Le temperature subiranno una decisa impennata anche sull’Italia, investita in parte dai flussi africani. Oltre al caldo anomalo, quest’anticiclone minaccia di durare abbastanza a lungo. Nel corso della prossima settimana la figura anticiclonica rimarrà protagonista, garantendo meteo stabile.

Qualche locale disturbo si limiterà a lambire le Alpi Orientali, per via di infiltrazioni d’aria più fresca in scorrimento sul bordo orientale dell’anticiclone. I flussi settentrionali potranno marginalmente coinvolgere anche i versanti adriatici, senza comunque particolari effetti.

Tra l’altro il fatto di essere in autunno non garantirà tempo ovunque soleggiato. Il ristagno d’aria più umida nei bassi strati porterà locali addensamenti e soprattutto nebbie notturne e mattutine su pianure e valli, specie in Val Padana.

Nel complesso il sole dominerà e con esso il clima mite, con temperature che potranno spingersi facilmente sino a 27-28 gradi tra il Sud e le due Isole Maggiori. Sarà la tipica Ottobrata romana, che si riferisce al clima mite e soleggiato di Ottobre, con giornate favorevoli alle gite fuori porta.

Il dominio dell’alta pressione potrebbe iniziare prima ad invecchiare e poi a cedere sul finire della settimana, verso l’8-9 Ottobre, per effetto del graduale abbassamento di latitudine del flusso atlantico. Se confermato, ritornerebbero in scena le piogge a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana.