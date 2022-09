Da tempo abbiamo posto grande risalto al rischio di fenomeni meteo estremi e puntualmente ci troviamo dinanzi all’ennesima tragedia di un autunno appena all’inizio. La terribile alluvione, che ha colpito le Marche, ha riversato più di 400 mm di pioggia in poche ore, il quantitativo che mediamente cade in 6 mesi.

Diversi fattori hanno favorito lo scatenarsi di questa “bomba di maltempo”, con l’autorigenerazione del temporale nella stessa zona, alimentato da un flusso di correnti instabili ricche di umidità. I contrasti tra l’aria calda africana e quella più fresca hanno contributo a fornire energia al sistema temporalesco.

Si tratta di eventi imprevedibili nella loro precisa localizzazione, in quanto gli stessi modelli meteo non sono in grado di inquadrare il preciso punto d’innesco, ma forniscono indizi probabilistici. La complessa orografia del territorio nazionale gioca un ruolo sempre decisivo, rendendo la previsione meteo molto complessa.

Dopo la siccità, siamo quindi passati al primo grosso episodio di maltempo alluvionale, con fenomeni temporaleschi violentissimi e stazionari per ore. Dopo l’Estate così rovente, c’è grande timore dinanzi a quello che sarà il prosieguo dell’Autunno.

Ora ci attende una settimana nel complesso più tranquilla. L’Italia sarà infatti interessata da una circolazione d’aria fresca dai quadranti settentrionali, in un contesto anticiclonico. Non sono questi gli scenari propizi a maltempo pericoloso, in quanto non vi sono particolari contrasti.

Fine Settembre, le manovre dell’Autunno

Le proiezioni meteo sul lungo termine appaiono invece più preoccupanti, in quanto mostrano un ulteriore declino stagionale con il venir meno dell’anticiclone sull’Europa Centro-Occidentale. In particolare una nuova depressione nord-atlantica potrebbe prendere forma dal 25-26 Settembre.

L’Autunno potrebbe entrare nel vivo, qualora questa circolazione perturbata trovasse modo di affondare verso la Penisola Iberica per poi avanzare verso l’Italia. Ci sarebbero così tutte le potenzialità per una pericolosa fase di maltempo, con possibile genesi di basse pressioni sul Mediterraneo.

Da un lato le piogge sono tanto attese per ridimensionare ulteriormente la siccità ancora presente in molte regioni, ma dall’altro lato c’è lo spettro di precipitazioni troppo violente o persistenti. Questo è un rischio concreto sia dinanzi alle perturbazioni organizzate, sia alle gocce fredde tipiche di questo periodo.

Dopo l’Estate troppo calda, rischiamo di pagare un prezzo carissimo in questa prima parte d’Autunno. L’energia immagazzinata sui mari attorno all’Italia in qualche modo si dovrà dissipare ci vorrà del tempo, speriamo con minor danni possibili.