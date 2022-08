Non sembra ancora tornare la bollente estate dei giorni scorsi, quella del grande caldo e dei 40°C all’ombra per intenderci. Da alcuni giorni infatti, l’atmosfera è decisamente cambiata regalandoci una parentesi estiva più gradevole, respirabile e senza i picchi record che più volte abbiamo registrato in questa caldissima stagione estiva.

A proporci questo nuovo scenario troviamo un vortice ciclonico sull’Europa orientale che spinge verso il nostro Paese una massa d’aria fresca ed instabile rea d’aver mantenuto inoltre un cotesto spesso temporalesco soprattutto sulle regioni centrali e meridionali.

Cosa accadrà allora nei prossimi giorni? Sta per tornare il grande caldo? Nell’immediato futuro, ci riferiamo ai prossimi 2/3 giorni almeno, non ci sono segnali che facciano presupporre un rapido ritorno del caldo. Anzi, tra Venerdì 12 e Sabato 13, un nuovo impulso d’aria fresca colpirà parte del Nord per poi scendere velocemente verso sud.

Venerdì ci attende una giornata a tratti temporalesca su molte aree del Nord soprattutto sui comparti alpini e prealpini e nel pomeriggio anche su alcuni angoli della Val Padana centro-orientale. Meglio invece andranno le cose sulle regioni di Nordovest e sul resto del Paese fatta eccezione per le solite note d’instabilità pomeridiana in sviluppo sulla dorsale appenninica centrale e meridionale.

Sabato tutto correrà verso le regioni del Centro e del Sud dove il meteo accuserà un generale peggioramento temporalesco con fenomeni che tenderanno comunque a distribuirsi in forma molto irregolare risultando anche di forte intensità. Migliorerà invece il tempo al Nord salvo per qualche residua nota d’instabilità nelle primo ore della giornata sui comparti più orientali. Tornano a calare le temperature da Nord a Sud.

Arriviamo così alla Domenica una giornata tutto sommato tranquilla salvo per qualche disturbo pomeridiano sui rilievi, ma il tutto condito da un generale aumento delle temperature più avvertibile sulle regioni del Nord.