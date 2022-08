In questi giorni molti italiani sono in vacanza, questo è il classico periodo delle ferie d’agosto. Il cielo qua e là squarciato dai fulmini del temporale. Le condizioni meteo sembrano essere cambiate, inoltre, in alcune aree, soprattutto al Nord Italia, la temperatura è anche diminuita, ma i valori sono generalmente superiori alla media di riferimento, quindi fa ancora caldo.

Gira voce che il tempo possa essere perturbato, temporalesco nei giorni del Ferragosto. Ciò facendo una considerazione altruistica, sarebbe una manna dal cielo per la siccità gravissima che attanaglia gran parte del nostro territorio se piovesse abbondantemente. Ebbene, il lungo fine settimana di Ferragosto sarà caratterizzato da condizioni meteo generalmente buone, anche se ci sarà una moderata instabilità atmosferica. Peraltro, si potrebbe avere un aumento della temperatura soprattutto tra la Sardegna e la Sicilia, ma anche parte del Sud Italia, con valori molto elevati.

I temporali estivi fanno parte della scenografia meteo soprattutto della regione alpina e prealpina; perciò, non facciamoci in un cruccio se dovesse scoppiare un improvviso temporale da quelle parti, così anche più a sud, nelle pianure del Nord Italia, dove varie giornate d’agosto sono contraddistinti dal temporale estivo.

Ben diversa è la situazione nel resto d’Italia, dove questo è il periodo più asciutto dell’anno, però, avremo dei temporali pomeridiani estremamente sparsi sui rilievi, che temporaneamente si estenderanno anche alcune aree costiere. Infatti, qualche infiltrazione di aria più fresca in quota proveniente dall’Oceano Atlantico tenderà a scorrere anche nei prossimi giorni verso l’Italia.

Il caldissimo mare Mediterraneo che tocca temperature anche sopra i 30 °C in Italia, ed è divenuto una sorta di bomba climatica ad orologeria, pronta ad innescare aree temporalesche non appena una minima goccia d’aria fredda in quota vi giungerà sopra. Perciò anche un minimo spiffero di instabilità atmosferica locale potrebbe dar luogo a dei temporali anche in mare.

Abbiamo l’impressione osservando le previsioni dei modelli matematici, che proprio a cavallo del Ferragosto si possano sviluppare i primi temporali marittimi della stagione; vene ne avevamo parlato almeno 20 giorni fa. Questi temporali si formano soprattutto nelle ore notturne, quando le terre emerse dovrebbero essere più fredde rispetto al mare. Il mare con le alte temperature e l’umidità dell’aria elevate, favorirebbero, se in presenza di instabilità atmosferica, della genesi di queste masse nuvolose con temporali che potrebbero essere anche di forte intensità.

Però, per meglio intenderci: non ci saranno perturbazioni atmosferiche verso l’Italia, non ci saranno sistemi nuvolosi organizzati, sarà presente una latente instabilità atmosferica, accentuata ormai dal gran caldo che raggiunge l’eccezionalità.

Ma le condizioni meteo atte ad oggi, non dovrebbero esordire oltre a qualche manifestazione temporalesca di breve durata che non disturberà le vacanze degli italiani.

Però, in concomitanza delle aree temporalesche, sarà opportuno adottare alcune precauzioni note ci auguriamo a tutti, prima fra tutte, mettersi al riparo dai fulmini. Ci aggiorneremo con i vari approfondimenti meteo delle prossime ore.