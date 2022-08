Settembre partirà all’insegna del meteo instabile, con giorni e giorni di temporali. Tutta questa vivacità atmosferica sembrerebbe essere il classico sipario alla stagione estiva e invece avremo presto una sorpresa, con la riscossa dell’anticiclone africano nel corso della prima decade di Settembre.

Non c’è però da sorprendersi troppo, in quanto questo periodo instabile sull’Italia deriva dai contrasti in essere fra le correnti fresche atlantiche e quelle più calde subtropicali. L’anticiclone caldo si è ritirato da qualche tempo a latitudini un po’ più basse, ma non è scomparso dalla scena.

Cosa accadrà dunque? A partire dal weekend ci sarà una graduale rimonta verso nord dell’anticiclone africano, che così abbraccerà gran parte d’Italia. Le correnti atlantiche e i flussi instabili risaliranno più a nord, riuscendo ad avere voce in capitolo sulle condizioni atmosferiche del Nord Italia.

La drastica espansione dell’anticiclone africano verso l’Italia scaturirà come conseguenza della depressione atlantica, che sposterà il proprio fulcro dall’area britannica fino a ridosso della Penisola Iberica, scavando una saccatura fin verso le coste del Marocco.

Ritorno dei 40 gradi a Settembre

Di conseguenza, il promontorio anticiclonico subtropicale risalirà sul nostro versante del Mediterraneo e potrebbe dominare, per alcuni giorni, nel corso della prossima settimana. Aria molto calda d’origine sahariana invaderà il Sud e le Isole da domenica 4, con temperature in ulteriore aumento.

Il caldo si estenderà poi al Centro-Sud nei primi giorni della nuova settimana. L’ondata di calore potrebbe risultare molto intensa, in particolare sulle due Isole Maggiori dove la colonnina di mercurio potrebbe impennarsi fino a valori smisurati, superiori ai 40 gradi.

Quest’avvezione nord-africana minaccia di persistere per alcuni giorni, come raramente avviene a Settembre. Di solito infatti, fiammate di caldo così intense sono brevi e vanno a precedere di poco i primi assalti delle perturbazioni atlantiche.

Stavolta non sarà così e quindi avremo giorni di vera e propria canicola estiva. Le regioni settentrionali dovrebbero rimanere più ai margini del promontorio anticiclonico, esposte ad infiltrazioni instabili oceaniche. Inutile dire che potrebbero aversi le condizioni ideali per violenti temporali.