Lunedì pomeriggio, diverse grandinate devastanti si sono avute in Piemonte, con ingenti danni in agricoltura, ma anche danni alle auto. Danni si sono avuti, e ingentissimi, nei vigneti delle Langhe. Nel pomeriggio di ieri, vari temporali hanno interessato ampie aree del Piemonte. E le previsioni meteo prospettano nuovi temporali per le prossime ore.

Insomma, ancora una volta si palesa il rischio di grandine. Il meteo estremo, anche con alte temperature, dopo la siccità, sono divenuti consuetudine.