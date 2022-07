Con l’ausilio delle ultime informazioni del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e di quello americano del NCEP verifichiamo le linee di tendenza per Ferragosto, consapevoli che mancano circa due settimane ad oggi, e che quindi potremmo avere anche ampi cambiamenti.

In linee generali, la settimana di Ferragosto sarà caratterizzata da condizioni meteo estive. E ci riferiamo al periodo che va sino al 14 agosto, comprendendo anche il 15 del mese. La temperatura si dovrebbe mantenere sopra la media, ma dell’instabilità atmosferica dovrebbe invadere la parte centro-settentrionale italiana, ed il settore adriatico.

Il settore adriatico è meta di numerosi turisti dove trascorrono le loro vacanze. Queste non saranno rovinate dalla pioggia e i temporali. Tuttavia, la stabilità atmosferica che abbiamo avuto a luglio, probabilmente in quel periodo comincerà a traballare.

Un po’ diverso dovrebbe essere il tempo nel dopo Ferragosto, salvo eclatanti cambiamenti da parte dei modelli matematici. In quel periodo si dovrebbe ridurre l’intensità della calura un po’ su tutta Italia. E si potrebbe verificare un guasto al bel tempo più marcato, soprattutto nelle regioni settentrionali e quelli adriatiche, con il coinvolgimento di quelle appenniniche.

Tutto ciò si tramuterebbe in una escalation di temporali, ma anche di un abbassamento della temperatura che però rimarrebbe ancora sopra la media, e decisamente distante dalla classica rottura estiva del dopo Ferragosto che si verificava un tempo.

Perciò, per chiarezza, in termini più semplici la linea di tendenza meteo climatica del dopo Ferragosto, e principalmente nella settimana che va dal 15 sino al 21 del mese prossimo, dovrebbe subire una diminuzione di forza dell’anticiclone africano nel Mediterraneo centrale e l’Italia, mentre nelle regioni settentrionali italiane si dovrebbero farsi strada ricorrenti fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle aree alpine, prealpine e nelle alte pianure, ma in un contesto di temperature inferiori rispetto a quelle che avremo nel breve termine, di cui abbiamo già fatto cenno che sta per venirci addosso una nuova forte ondata di caldo.

Andiamo per ora cauti per il meteo di Ferragosto, queste sono una tendenza meteo climatica. A ciò aggiungiamo che negli ultimi anni abbiamo visto dei ricorrenti episodi di gran caldo che si sono manifestati nel dopo Ferragosto, quel periodo dell’anno che in passato invece era di refrigerio e rottura della stagione estiva, che però proseguiva con un clima è estremamente piacevole, e tanto bel tempo soprattutto nelle coste.

Ma con i cambiamenti climatici anche le abitudini del tempo che faceva in passato sono mutate, e si fatica a tenere ordine con la mente il clima del futuro. Pertanto, per avere delle tracce sarà sempre opportuno utilizzare i dati dei modelli matematici di previsione meteo climatica, sempre considerando che tutto ciò che viene descritto su un così lungo termine andrà confermato nel tempo.