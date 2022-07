C’è poco da aggiungere nel meteo a breve, medio e lungo termine, ovvero con validità sino al 4 agosto. L’evoluzione conferma che la temperatura aumenterà per tutta la settimana, con un’onda di calore in espansione verso il Nord Italia (dove è già in atto) e dove aumenterà, poi verso il resto del Paese. Rischiamo di vivere tra la peggiore ondata di calore nazionale da decenni a questa parte. I paragono in tale ambito risultano sempre complessi, semmai si possono raffigurare scenari in una veduta d’insieme.

Durata dell’ondata di caldo

L’evento meteo potrebbe durare altri dieci giorni, ma forse anche ben due settimane, con caldo da record, se non record su alcune località.

Siamo di fronte ad un evento meteo che ha dello straordinario, e si potrebbero avere temperature record in alcune aree del Nord Italia oltre che nel resto d’Italia. L’evoluzione meteo della settimana mostra continue variazioni, e non possiamo che riscontrarle in peggioramento per il caldo.

Il record di caldo di Londra ci riguarda

Il caldo record di Londra che batte qualsiasi precedente temperatura e ci riguarda moltissimo, in quanto, tale anticiclone si espanderà verso l’Italia nei prossimi giorni, persistentemente. Rammentiamo che nella capitale inglese è stata superata la soglia di 40°C, quale valore mai misurato prima d’ora.

Onda di calore in tutta Italia

Il caldo aumenterà in tutta Italia soprattutto nelle zone interne, mentre nelle si manifesterà una situazione di afa a livelli più consone a quelle di regioni a clima tropicale nella stagione calda.

Evento meteo estremo

Confermiamo che ci sono previsioni meteo che indicano la possibilità di un evento atmosferico estremo e duraturo di caldo. Si intravvede qualche modesta instabilità atmosferica passeggera verso le Alpi, qualche località nelle zone interne con episodi temporaleschi sporadici.

Temporali anche con grandine

Come abbiamo avuto modo di assistere in questi giorni, gli sporadici temporali sono stati spesso forieri di grandinate, anche abbondanti.

Cambiamento

L’attesa è quella di un cambiamento, di un’eventuale sosta dal caldo estremo. E osservando i modelli matematici, in un periodo di dieci giorni questa eventualità è scarsa. Verso i quindici giorni, questa possibilità aumenta verso la regione alpina.

Tendenza sino al 4 Agosto

Una saccatura in quota potrebbe spostarsi verso la regione alpina spingendo solo temporaneamente la massa d’aria rovente dell’Africa. L’evoluzione meteo anche per i primi di agosto annuncia temperature molto superiori alla media, compatibili con un’ondata di calore.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.