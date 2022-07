Il meteo canicolare di giugno è stato a tratti eccezionale, con temperature elevate e gran caldo che ha caratterizzato un po’ tutto il primo mese dell’Estate. I dati ISAC-CNR confermano ciò che andavamo dicendo da tempo, sul fatto che giugno 2022 è stato fra i più caldi mai registrati.

Per la precisione, si tratta del secondo giugno più caldo degli ultimi 200 anni. L’anomalia fatta registrare a livello nazionale è stata di +2,88°C sopra la media del periodo 1991-2000. Solo il 2003 aveva fatto registrare un’anomalia superiore, pari a ben +3,44°C.

Approfondendo l’andamento sull’Italia, sono state le regioni centrali e quelle meridionali a far registrare le anomalie più elevate. In queste aree si è avuto un distacco più limitato rispetto al 2003. Al Centro Italia l’anomalia è stata di +3,11°C (contro i +3,31°C del giugno 2003) ed al Sud di +2,97°C (contro i +3,15°C del giugno 2003).

Per la prima volta stiamo avvicinando i livelli di quell’estate tremenda, che si pensava sarebbe stata irripetibile per costanza del caldo così infernale. Come nel 2003, anche quest’anno a Giugno il caldo non ha praticamente mai mollato la presa ed ha fatto seguito a un maggio ugualmente di caldo molto anomalo.

Possibili scenari per Luglio

Luglio è iniziato in questi primi giorni all’insegna del caldo rovente e tanti si chiedono se c’è la possibilità di restare ancora a ridosso dell’Estate 2003. Ebbene possiamo rispondere che le condizioni probabilmente ci sono, considerando che il mese di Luglio, di quella tremenda Estate, fu il meno estremo in fatto di caldo.

D’altronde il luglio più caldo mai registrato è stato quello del 2015, che aveva battuto il 2003. Che ne sarà delle prossime settimane? Un refrigerio è atteso nella seconda parte di questa settimana e dovrebbe riportare le temperature nella norma, grazie all’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre.

Potrebbe tuttavia trattarsi solo di una tregua. Le proiezioni meteo a lunga gittata dei centri meteo fanno presumere che il caldo possa di nuovo premere sull’acceleratore già da metà luglio e forse protrarsi per il resto del mese. L’Estate 2022 proverà dunque a restare in scia al 2003.