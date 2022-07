Mentre l’anticiclone africano torna lentamente a scaldare i motori, le regioni del Nord e parte di quelle del Centro sono state ancora una volta teatro di numerosi temporali che, ormai come spesso avviene, si sono manifestati in forma anche violenta con forti nubifragi e grandinate. Del resto con tutta l’energia in gioco dovuta al grande caldo dei giorni scorsi, l’elevata intensità dei fenomeni è inevitabile.

Ora, tuttavia, ci prepariamo a vivere un fine settimana con gli ultimi temporali in attesa di un rapido e generale miglioramento.

La prima parte del Sabato trascorrerà ancora all’insegna di qualche residuo rovescio anche temporalesco sulle regioni del Nordest in particolare sull’area del Triveneto e su parte della Romagna ma con fenomeni in graduale attenuazione con il passare delle ore. Già dal pomeriggio infatti i cieli torneranno azzurri su tutto il Nord mentre nelle ore più calde del pomeriggio sarà la volta delle aree più interne del Centro ricevere la propria dose di temporali che troveranno maggior spazio sui rilievi appenninici.

Poco da dire invece per quanto riguarda il Sud dove sarà ancora presente l’anticiclone africano pronto a ricevere ulteriore energia da un rinforzo dei caldi venti di matrice sahariana.

Detto ciò pare evidente come il secondo step del fine settimana sarà destinato a trascorrere sotto il segno del sole e delle temperature in lento e graduale aumento specie al Nord e su gran parte del Centro. Su queste regioni infatti già da Domenica si sentirà maggiormente l’aumento termico visto che in questi giorni le colonnine di mercurio hanno subito una generale flessione.

In quanto al meteo, gli unici disturbi saranno da attribuire a locali e brevi note d’instabilità a ridosso dei rilievi alpini e della dorsale appenninica del Centro.

Si chiuderà così questa breve parentesi dal clima più consono ai nostri standard termici, in quanto l’anticiclone africano, soprattutto con l’inizio della prossima settimana, inizierà a macinare chilometri su chilometri alla conquista di tutto il nostro Paese dove già da Mercoledì 3 e Giovedì 4 le colonnine di mercurio torneranno ad accarezzare la soglia dei 39/40°C su molte aree del Nord e nei distretti più interni del Centro e della Sardegna.