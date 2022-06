Il bollettino meteo con validità un mese diffuso che ogni settimana viene diffuso dall’Aeronautica Militare, illustra anomalie per temperatura e pluviometria per tutta Italia. Stavolta dalla lettura percepiamo delle buone notizie, questo soprattutto per le regioni settentrionali italiane che sono interessate da una gravissima siccità.

La linea di tendenza indica che a partire dal 4 luglio al 24 di questo mese, le regioni settentrionali ricevano un’adeguata quantità di pioggia pari alla media del periodo.

Ciò, a nostro avviso non sarà risolutivo per la siccità che assume gravissima intensità. Come abbiamo già evidenziato in altri articoli, dovrebbe piovere parecchio ben più della media per riportare un’adeguata quantità di acqua verso i fiumi e torrenti.

Un aspetto non trascurabile che riguarda soprattutto la siccità è la previsione della temperatura, che secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare italiana, sarà sopra la media.

Attenzione, in una previsione mensile, non è possibile individuare eventuali ondate di calore e periodi di refrigerio, bensì le informazioni descritte sono da considerare in linee generali, al fine di dare una visione d’insieme della linea di tendenza meteo climatica.

Con la nostra analisi del bollettino meteo dell’Aeronautica Militare percepiamo la possibilità di un parziale cambiamento meteo, con una ripresa delle piogge soprattutto nelle Alpi e Prealpi. Ma dai vari modelli matematici che abbiamo consultato potrebbe essere deficitaria rispetto alla norma.

Nel bollettino mensile dell’Aeronautica Militare leggiamo molto spesso la seguente definizione per quanto riguarda la temperatura:

i regimi termici invece rimarranno al di sopra della media del periodo al centro-sud ed in pianura padana ed in linea altrove.

Quindi, presumibilmente escludendo tutte le citate, dove la temperatura dovrebbe essere sopra la media, nella regione alpina e prealpina la temperatura dovrebbe scendere e andare verso la media, quindi non essere sottoposta quell’eccesso di calura che danneggerebbe ancor più i nostri ghiacciai.

Ghiacciai che sono quest’anno di notevole sofferenza per la mancanza di quella neve che li dovrebbe proteggere per gran parte dell’estate dalla radiazione solare diretta.

Considerazioni: la previsione prospettata è a lungo termine, pertanto da confermare. Come detto, percepiamo delle buone notizie, ma non uno sblocco delle anomalie meteo climatiche.

A nostro avviso, alla luce di numerose analisi effettuate con diversi modelli matematici, confermiamo come tutti prospettano temperature sopra la media, però anche precipitazioni sotto la norma, nonostante le piogge previste in area alpina, prealpina, le alte pianure del Nord, parte dell’Appennino.

Insomma, in un contesto così estremo, anche la sola ripresa parziale delle precipitazioni in una parte dell’Italia, nel suo complesso, forse dovremmo considerarla una buona notizia, in un’annata disgraziata come questa.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.