Questo 27 giugno scrive una pagina di meteo storica. La vampata di caldo sahariano si sta dimostrando di entità eccezionale soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, dove non si erano mai misurate temperature del genere nel mese di Giugno.

Su tutte le città spicca la Capitale, dove come abbiamo già evidenziato si sono misurati picchi record in tutte le stazioni meteo ufficiali. Nella centralina meteo di Roma Urbe si è sfondato il muro dei 40 gradi, battendo in modo clamoroso il record precedente di 38 gradi che risaliva al giugno 2019.

Nuovi record si sono registrati anche su Fiumicino e Ciampino. In diverse altre zone del Lazio le temperature hanno raggiunto dei record, come a Guidonia dove i 41 gradi battono i +38,4°C del giugno 2007. Addirittura a Viterbo i 40 gradi disintegrano di circa tre gradi il record precedente pari a +37.1°C.

Le stesse Frosinone e Rieti, dove si sono misurati almeno 38 gradi, potrebbero rompere i vecchi record. Diverse altre località minori sono in odore di record, in attesa dei dati definitivi che verranno ufficializzati a fine giornata.

Tutti questi record nel territorio laziale sono stati favoriti dall’eccezionale avvezione calda in quota, a cui si è sommata una particolare configurazione al suolo con venti di scirocco che hanno seccato e ulteriormente surriscaldato l’aria, impedendo l’ingresso della brezza più refrigerante e umida marina.

Record in diverse regioni, non solo nel Lazio

Non c’è solo il Lazio, ma anche la Toscana in grande evidenza. I 40,2 gradi provvisori a Firenze Peretola battono il vecchio record mensile di 39 gradi del giugno 2019. I 39 gradi di Arezzo rappresentano anch’essi il nuovo primato, che va a battere i +37,4°C del giugno 2006.

Tra le altre grandi città del Centro Italia, citiamo Perugia dove si sono raggiunti circa 39 gradi rispetto ai 37,5°C del giugno 2012. Non manca alla lista nemmeno Campobasso, dove si sono raggiunti circa 36 gradi rispetto ai 35 gradi del vecchio record.

Il caldo eccezionale proseguirà anche domani, martedì 28 giugno, su tutto il Centro-Sud, con locali ulteriori aumenti su parte del Meridione e della Sicilia, zone però più avvezze a certe temperature sopra i 40 gradi. La maggiore nuvolosità, attesa in transito sul Centro Italia, potrebbe lieve ridimensionare le temperature.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti