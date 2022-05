Meteo estremo nelle Montagne Rocciose della parte settentrionale degli Stati Uniti d’America, ma anche nel Canada occidentale interno, dopo varie giornate di caldo torrido che hanno portato la temperatura anche montagna a oltre 30 °C. Sono molti i video della città di Denver che dall’estate è passata l’inverno.

Un fronte di irruzione d’aria polare a abbassato la temperatura di oltre 30 °C in poche ore. Eventi meteo del genere non sono insoliti da quelle parti, soprattutto in prossimità delle stagioni intermedie. Tuttavia, l’evento atmosferico che si è abbattuto viene definito come tra i peggiori degli ultimi decenni, ciò per la rapidissima caduta libera dei termometri e l’entità delle tempeste di neve che si sono verificate.

L’aria fredda poi ha raggiunto le pianure americane dove si sono formati temporali di assurda intensità, accompagnati da grandinate che spaccano anche i tetti delle abitazioni, oltre che numerosi tornado.

Gran parte del Nord America sta vivendo condizioni meteo assolutamente insolite, ancor peggio di quanto avviene in Europa. Secondo gli esperti, questi fenomeni meteo sono riconducibili ai cambiamenti climatici.