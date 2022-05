METEO SINO AL 9 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia resta alle prese con una lacuna barica caratterizzata dalla presenza d’aria fresca in quota, che determina condizioni meteo a tratti instabili con rovesci e temporali sull’Arco Alpino e zone interne del Centro-Sud a ridosso della dorsale appenninica. Intanto, ad ovest dell’Italia si è approfondito un nuovo vortice tra Penisola Iberica e settori nord-occidentali dell’Africa.

Quest’area di bassa pressione andrà gradualmente ad avvicinarsi verso l’Italia. Già da mercoledì le correnti umide ed instabili, legate a questa depressione, porteranno un’intensificazione dell’instabilità temporalesca diurna al Centro-Nord dell’Italia. L’area ciclonica, una volta a ridosso della nostra Penisola, sarà agganciata dalla discesa di correnti fresche ed instabili dal Nord Europa.

I flussi d’aria fresca contrasteranno con l’aria più calda afro mediterranea, alimentando la depressione, che si posizionerà sull’Italia negli ultimi giorni della settimana. L’instabilità si intensificherà ed anzi interverranno corpi nuvolosi più compatti potenzialmente forieri di fenomeni localmente intensi, con temperature che subiranno una moderata flessione

La circolazione perturbata dovrebbe caratterizzare il meteo degli ultimi giorni della settimana, con uno scenario compromesso in molte regioni nel prossimo weekend. Se la tendenza sarà confermata, avremo quindi il susseguirsi di piogge e temporali anche forti in particolare al Centro-Sud, mentre sul Nord gradualmente è atteso un parzialemiglioramento con rialzo delle temperature.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 4 Maggio: al Nord Italia inizialmente poco nuvoloso, a parte nubi più compatte tra Piemonte ed Alta Lombardia con qualche rovescio. Nelle ore centrali e al pomeriggio rovesci e temporali sparsi non solo su Alpi e Prealpi, ma anche in Val Padana specie su pianure del Nord-Ovest. Al Centro-Sud sviluppo di temporali diurni lungo la dorsale appenninica, in sconfinamento verso i settori adriatici tra Marche ed Abruzzo, ma in attenuazione dalla sera. Rovesci sono attesi anche sull’entroterra sardo, con tendenza a peggioramento sul sud dell’Isola verso sera.

Giovedì 5 Maggio: maggiore instabilità al Nord fin dal mattino, con rovesci e temporali in estensione dalle Alpi alle pianure. Possibili grandinate. Un impulso perturbato raggiungerà la Sardegna e poi il Centro Italia, con precipitazioni più diffuse in intensificazione serale lungo la Penisola. Asciutto al Sud, ma con stratificazioni in aumento e piogge dalla sera in Campania.

Venerdì 6 Maggio: tempo compromesso al Centro-Nord, con precipitazioni più intense tra Emilia Romagna e Centro Italia. Rovesci e temporali diurni su Isole, Campania e Sud Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: weekend segnato da molta instabilità, con rovesci e temporali a macchia di leopardo associati a grandinate. Il grosso delle precipitazioni andrà ad interessare il Centro-Sud.