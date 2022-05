Un piccolo vortice continua a tenere sotto scacco parte d’Italia in quest’inizio di settimana alle prese con meteo stabile, ma l’anticiclone sta per riconquistare l’intera Penisola. Il rinforzo dell’alta pressione comporterà un primo assaggio d’estate, considerando l’afflusso di masse d’aria calda.

Già nella parte centrale della settimana l’asse dell’anticiclone, disteso dal Marocco verso l’Europa Centrale, passerà in pieno sull’Italia. Largo spazio quindi ad un contesto più soleggiato e soprattutto più caldo, con temperature che si porteranno verso valori estivi in particolare al Centro-Nord.

La colonnina di mercurio raggiungerà i primi 30 gradi soprattutto su pianure e valli interne. Non è un caldo che deve sorprendere, visto che questi valori sovente si raggiungono anche ad Aprile, mentre quest’anno abbiamo avuto una prima parte di Primavera nel complesso fresca.

Quest’alta pressione non proteggerà però in modo uniforme l’intera Penisola. Tra mercoledì e giovedì qualche ultimo temporale potrebbe attardarsi all’estremo Sud, ma si tratterà di fenomeni pomeridiani ormai circoscritti ad eventi isolati e prevalentemente isolati a ridosso dei rilievi.

Weekend con nuovi temporali in arrivo

Novità ci saranno per gli ultimi giorni della settimana, quando l’asse anticiclonico si abbasserà di latitudine. In questa fase il tempo si farà più stabile sull’Italia Meridionale, mentre al Nord torneranno ad affacciarsi alcune insidie temporalesche.

La protezione anticiclonica verrà infatti leggermente intaccata dal passaggio di una modesta saccatura sul Centro Europa. Qualche spiffero d’aria fresca si intrufolerà sulle Alpi e sulla Val Padana, favorendo lo sviluppo di temporali occasionalmente forti tra venerdì 13 e domenica 15, visto i contrasti con il forte riscaldamento diurno.

L’entità di questo lieve peggioramento, che al momento appare come un piccolo passaggio instabile di stampo estivo, è ancora tutto da definire. Non è ancora chiaro quanta aria fresca riuscirà a sfondare e di conseguenza che tipo di contrasti si innescheranno.

Questi temporali non sembra segneranno però alcun rilevante cambiamento, in quanto la struttura anticiclonica non sembra destinata a cedere, ma subirà solo un disturbo temporaneo. Nei primi giorni della prossima settimana il promontorio anticiclonico si rafforzerà di nuovo a partire da ovest.