La stagione estiva si avvicina sempre più, e le previsioni meteo climatiche dei centri principali prospettano un’estate molto calda, ma anche poco piovosa. La linea di tendenza meteo climatica di questo maggio sembrerebbe essere differente rispetto ad altre; infatti, saranno quasi assenti, quantomeno nelle prime due settimane di previsione, le possibilità di transito di perturbazioni dall’Oceano Atlantico. Semmai, qualcosa potrebbe vedersi verso il meteo del lungo termine, un periodo che ha un’affidabilità inferiore perché distante da oggi. Perciò, sono previsioni tutte da confermare.

Ma ecco che il riscaldamento del suolo darà la possibilità allo sviluppo di temporali che potrebbero assumere anche forte intensità, anche perché maggio continuerà a essere un mese con scambi di masse d’aria secondo i meridiani, e quindi con aria fresca che giungerà da nord, sino a fredda addirittura nelle aree alpine e prealpine, e poi quella calda proveniente dall’Africa che andrà a interessare soprattutto Sardegna, Sicilia, e Centro-Sud Italia.

E sarà proprio quest’ultima masse d’aria a causare impennate termiche anche di oltre 30 °C, e le regioni a maggior rischio ondata di caldo sono la Sardegna e la Sicilia, seguono le regioni meridionali sino al Lazio. Per quanto concerne infatti il Centro Italia, sono alcune aree potrebbero essere coinvolte da temperature massime estreme vicine 30 °C, ci riferiamo a quelle zone di valle che si surriscaldano nei pomeriggi soleggiati.

Invece, difficilmente sembrerebbe che l’evento meteo di 30 °C si presenti al Nord Italia.

Va comunque detto che rispetto alcune annate dell’ultimo ventennio, sembrerebbe essere tardivo l’arrivo di ondate di calore superiori a 30 °C, queste però si presentavano solitamente dopo metà mese, e abbiamo in archivio numerose condizioni meteo estreme di calore. Ma in un’epoca di cambiamenti climatici piuttosto complesso districarsi tra quello che può essere la media, la nuova normalità del clima nostrano.

Maggio è un mese interlocutorio, che si sgancia gradualmente dalla primavera per congiungersi alla stagione estiva che sentiremo con giugno, a questo punto però non uniformemente in tutta Italia, in quanto dal punto di vista climatico le regioni settentrionali dovrebbero essere interessate da numerose giornate con piovaschi e temporali.

Lo ricordiamo ancora che da queste parti è la stagione estiva quella tra le più piovose su Alpi e Prealpi, ed effettivamente i temporali sono previsti già dei prossimi giorni, e lo sono anche nell’Appennino settentrionale, che vede tra maggio e giugno un picco massimo di precipitazioni, questo sempre come media climatica, per poi però da queste parti osservare il suo massimo in autunno.

In questa prima fase le ondate di calore non saranno molto fastidiose perché non vediamo previsti valori eccessivi, e quindi gradualmente il nostro corpo si abituerà all’aumento di temperatura. Inoltre, non c’è spazio per avere tassi di umidità elevati, perciò, sembrerebbe che l’introduzione verso la stagione estiva si possa materializzare con tutta calma, e non bruscamente come è avvenuto in altre annate.

Tuttavia, non diamo tutto per scontato quello che viene prospettato dai modelli matematici, dovremmo stare in guardia per osservare il rischio di condizioni meteo estreme, sempre possibili, sempre dietro l’angolo. Pertanto, ci concentreremo come quotidianamente succede, su analisi e previsioni, oltre che editoriali meteo.