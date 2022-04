METEO SINO AL 3 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un promontorio anticiclonico si consolida sul bacino del Mediterraneo e alle basse latitudini europee, garantendo meteo più soleggiato. Residui refoli d’aria fresca dai Balcani stanno incentivando ultimi disturbi instabili, principalmente limitati ai settori alpini orientali e alla dorsale appenninica settentrionale con possibili rovesci del tutto isolati.

Il rinforzo dell’alta pressione porterà generalmente bel tempo fra giovedì e venerdì, in un clima da primavera inoltrata. Le temperature risaliranno ulteriormente in pieno giorno grazie al soleggiamento, portandosi su valori tipici di maggio. Anticiclone e tempo stabile ci faranno compagnia fino a ridosso del weekend, quando ci saranno cenni di cambiamento.

Tra sabato 30 aprile e domenica 1° maggio si paleserà una nuova discesa di correnti fresche ed instabili dal Nord Europa. Probabilmente avremo una nuova accentuazione dell’instabilità a partire dalle Alpi, con il ritorno di temporali. Poi quest’aria fresca ed instabile proverà a muoversi più a sud, pur frenata dall’anticiclone.

Ci sarà da monitorare anche una blanda depressione sul vicino Nord Africa e le due distinte circolazioni instabili potrebbero condizionare maggiormente il tempo sull’Italia già dal 1° maggio. Oltre ai temporali su parte del Nord Italia e localmente sull’Appennino Settentrionale, piovaschi raggiungeranno anche l’estremo Sud e soprattutto la Sicilia.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 28 Aprile: condizioni di stabilità su tutta Italia. Addensamenti in montagna principalmente sulle Alpi, con piovaschi non esclusi sui settori occidentali. Attese velature sulle due Isole Maggiori. Lieve calo termico sui versanti adriatici, per sbuffi d’aria fresca dai Balcani.

Venerdì 29 Aprile: l’anticiclone raggiungerà il culmine, con scenari soleggiati e poche nubi a ridosso dei maggiori rilievi, ma senza precipitazioni. Persistenti velature tra Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sabato 30 Aprile: peggiora sull’Arco Alpino, per l’approssimarsi di un fronte d’aria fresca ed instabile, con temporali nella seconda parte della giornata. Sole altrove, ma aumento ulteriore della nuvolosità medio-alta tra Sud ed Isole.

Ulteriori tendenze meteo: domenica 1° maggio si intensifica l’instabilità al Nord con temporali dalle Alpi alla Val Padana centro-orientale. Possibili rovesci anche in Appennino. Piogge in Sicilia per l’influenza di una circolazione ciclonica nord-africana. Ulteriore deterioramento del tempo ad inizio della prossima settimana.