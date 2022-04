Le condizioni meteo sono peggiorate in Sardegna dove è giunto il vento di maestrale che ha spinto aria fredda dalla Valle del Rodano. Ed in Sardegna che si stanno verificando le precipitazioni nevose alle quote tra le più basse in Italia.

È segnalata neve già da 300 metri di quota.

La neve cade copiosa, comunque, soprattutto nella provincia di Nuoro e nell’area meridionale di Sassari.

Fiocchi di neve a bassissima quota, anche sotto i 300 metri. Ma è soprattutto sui paesi posti a quote maggiori che la precipitazione ha assunto copiosità, con temperature anche sotto gli 0 °C.

Un evento meteo di questo tipo non avveniva dall’aprile del 2001, quando si ebbero almeno due ondate di freddo nel corso del mese. Mentre quella del 21 di aprile fu la più imponente, anche perché i fiocchi di neve caddero anche a Sassari città.

In quell’evento meteo eccezionale si ebbe una fitta nevicata su tutti i rilievi della Sardegna. E adesso siamo in piena primavera, con un risveglio vegetativo ormai avanzato, l’evento meteorologico in atto, non mancherà di procurare danni alla vegetazione. Tuttavia, le previsioni meteo indicano un aumento della temperatura nei prossimi giorni, ma il mese di aprile sarà particolarmente instabile.