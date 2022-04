Le condizioni meteo in Francia, dopo le nevicate che si sono verificate la scorsa settimana, continuano ad essere particolarmente rigide, e anche questa mattina è in atto un’ondata di gelo, con temperature che scendono in pianura sino a -6 °C.

Gelo diffusissimo praticamente in tutta la Francia, ad eccezione di quella della costa mediterranea. Gelano i vigneti che producono i vini più pregiati. Gelano tutte le colture ancora una volta in aprile, dopo che marzo aveva concesso un clima più mite e quindi il risveglio vegetativo precoce.

Ormai le gelate di aprile sembrano essere ricorrenti, e sono causa di un adeguamento rapidissimo da parte degli agricoltori francesi per portare avanti le loro attività. I danni stavolta però sono consistenti, le gelate si verificano ininterrottamente ormai da giorni.

Anche la capitale francese, Parigi, nella sua periferia stamattina segna temperatura negativa, con gelo che scende sino a -4 °C.

Eventi meteo analoghi erano ricorrenti alla sino alla fine dell’Ottocento, durante la Piccola Era Glaciale. Ma attualmente questi sono dovuti ai cambiamenti climatici, che stanno estremizzando le condizioni meteo. E la Francia è una delle aree d’Europa maggiormente colpite. Rammenterete sicuramente anche le tremende ondate di calore che le investono.