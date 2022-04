Il ritorno della pioggia in molte parti d’Italia rappresenta un evento meteo fondamentale, dopo vari mesi di penuria di precipitazioni soprattutto al Nord. Abbiamo in particolare evidenziato uno sblocco atmosferico, propizio al passaggio di vari sistemi perturbati, ma questa situazione dovrebbe presto cambiare.

La recente fase perturbata degli ultimi giorni alla fine non ha purtroppo regalato pioggia così abbondante nelle aree più afflitte dalla siccità. Il Nord-Ovest ha beneficiato di accumuli di pioggia modesti, specie a nord del Po, molto inferiori alle attese.

Ci sono invece aspettative di maggiori precipitazioni sulla perturbazione che sta arrivando in queste ore dalla Francia e che colpirà più direttamente il Nord Italia. Le precipitazioni saranno localmente abbondanti, con possibili accumuli oltre i 50 mm, su settori alpini ed aree pedemontane di Piemonte e Lombardia.

Da evidenziare anche il ritorno della neve dapprima a quote superiori ai 1800 metri, poi fin sotto i 1500 metri per l’ingresso d’aria più fresca. I nuovi apporti nevosi in montagna sono quindi oro che cola, dinanzi al deficit di piogge e nevicate degli ultimi mesi.

Scarsi fenomeni sino a fine Aprile, niente maltempo

Questo passaggio perturbato consistente sarà però molto rapido e seguirà una fase instabile destinata a protrarsi per l’intero weekend e probabilmente fino a martedì 26 Aprile. L’instabilità si manifesterà attraverso rovesci e temporali di breve durata e a macchia di leopardo.

Le precipitazioni attese tra domenica e martedì saranno quindi distribuite in modo irregolare, non certo quello che servirebbe per appianare la siccità. E per i giorni successivi, sino a fine mese, si intravede il ritorno dell’anticiclone con tempo generalmente asciutto.

Qualche nuova insidia potrebbe manifestarsi verso il 1° maggio, ma al momento potrebbe trattarsi di veloci impulsi instabili con precipitazioni fugaci. Non si prevede maltempo organizzato e pertanto la siccità per il momento non subirà uno stop definitivo.