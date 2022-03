Alla fine, nonostante l’addolcimento termico che ha caratterizzato il meteo degli ultimi giorni, il marzo di quest’anno è all’insegna del freddo con temperature ben sotto media. Altra aria fredda sta arrivando a confermare il trend di marzo come mese ben più invernale dei precedenti.

Non è certo la prima volta che accade. Anche nove anni fa si ebbe un marzo piuttosto freddo, addirittura uno più rigidi degli ultimi decenni se si considera un’ampia parte dell’Europa. Il clima invernale di quell’inizio primavera derivò da un notevole stratwarming invernale.

Anche il marzo di quest’anno può essere stato influenzato dalla stratosfera e ancora non si parla di Final Warming che potrebbe avere ripercussioni sulla primavera. Le tardive ondate di freddo sono comunque una normale consuetudine anche in Italia e quindi gli sbalzi termici non devono proprio sorprendere.

Episodi invernali anche molto più tardivi

Gli episodi di freddo invernale marzolino possono giungere anche alla conclusione d’inverni anonimi o decisamente miti, come accadde ad esempio nella stagione invernale 2006/2007, con una notevole incursione artica proprio in avvio di terza decade di marzo.

Allo stesso modo, non è escluso che il freddo tardivo si confermi quest’anno anche più avanti nella primavera. E’ quindi normale avere incursioni fredde artiche in questo periodo, capaci di portare nevicate fino a quote notevolmente basse: uno degli ultimi episodi importanti avvenne a metà marzo del 2013.

Come già evidenziato questo evento fu incastonato in un mese caratterizzato comunque da clima freddo. Il 15 marzo 2013 una veloce ma forte irruzione artica, aveva portato la neve a quote molto basse collinari su tutto il Centro-Sud e le Isole Maggiori.

Fra le zone più colpite l’Abruzzo, con le nevicate fino a ridosso della pianura. Nella foto sopra vediamo Lanciano, poco sotto i 300 metri, come appariva ben imbiancata. Nevicò bene con accumulo fin dai 400 metri persino in Sardegna. Poi alla neve seguirono le gelate intense, come sempre dannose in primavera.