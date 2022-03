Mentre una perturbazione avanza da ovest e raggiunge la Francia, l’Italia continua a essere interessata da correnti fredde da est. Queste sono decisamente più efficaci soprattutto nelle vallate e le pianure, dove si verificano le inversioni termiche che favoriscono la formazione di diffuse gelate con consistente apporto di brina.

Il gelo notturno raggiunge anche le Isole Maggiori, e così anche il Sud Italia.

C’è da citare che ieri mattina l’area di Bari ha visto cadere la neve. Perciò, è evidente che l’aria che raggiunge le nostre regioni è piuttosto fredda, però si presenta decisamente più attiva nel settore adriatico aree esposte più a est.

Quelle che seguono sono le temperature che si stanno registrando in alcune località italiane. Si tratta di valori misurati principalmente in aeroporti oppure in stazioni meteo ubicate sui rilievi. Sono i cosiddetti valori ufficiali calcolati all’interno di capannine metereologiche.

Monte Terminillo -10°C

Pian Rosa -9°C

Monte Cimone, Resia Pass -8°C

Monte Scuro, Paganella, Passo Rolle -7°C

Aosta, Cuneo-Levaldigi, Firenze-Peretola, Novara-Cameri, Verona-Villafranca -4°C

Bolzano, Grosseto, Milano-Malpensa, Perugia, Ronchi Dei Legionari, Udine-Rivolto -3°C

Aviano, Brescia-Ghedi, Brescia-Montichiari, Milano-Linate, Pisa-S Giusto, Venezia-Tessera -2°C

Bergamo-Orio Al Serio, Cervia, Torino-Caselle, Treviso-Istrana, Treviso-S Angelo -1°C

Alghero, Bologna-Borgo Panigale, Cagliari-Elmas, Decimomannu, Frontone, Monte Argentario, Napoli-Capodichino, Olbia-Costa Smeralda, Pescara, Roma-Ciampino 0°C

Falconara, Gioia Del Colle, Lamezia Terme, Roma Fiumicino 1°C

Catania-Fontanarossa, Grazzanise 2°C

Amendola, Capo Bellavista, Lecce, Pratica Di Mare, Torino-Bric Della Croce 3°C

Bari-Palese Macchie, Catania-Sigonella 4°C

Capo Mele, Capri, Genova-Sestri 6°C

Messina, Reggio Calabria 7°C

Brindisi 8°C

Trapani-Birgi 9°C

Palermo-Punta Raisi 10°C

Lampedusa 11°C