POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Si prospetta un periodo meteo climatico estremamente vivace. Da giorni, ormai, i modelli matematici ipotizzano un cambio di guardia alla guida della circolazione atmosferica continentale. Da un lato ci sarà l’Oceano Atlantico, che continuerà il suo pressing sull’Europa occidentale. Dall’altro lato dovrebbe realizzarsi una discesa d’aria fredda a seguito del graduale smantellamento del Vortice Polare.

Trattandosi di freddo artico andrà tenuto in debita considerazione perché dopo essersi fiondato sull’Europa centrale potrebbe scivolare sul Mediterraneo e qui mescolarsi alle correnti umide oceaniche. Un mix che andrebbe a sostenere un’ondata di maltempo particolarmente intensa, peraltro che un sostenuto abbassamento delle temperature tale da portarci nevicate a quote interessanti.

Non solo, in virtù di tali contrasti termici potrebbero spalancarsi le porte per i primi consistenti temporali stagionali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il fine settimana sarà dominato dal bel tempo, eccezion fatta per le regioni dell’estremo Sud e per le due Isole Maggiori. Qui, infatti, si percepisce l’influenza di un’area depressionaria scavatasi tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. Influenze meno pressanti rispetto ai weekend precedenti, ma soprattutto in Sardegna ci aspettiamo qualche altra pioggia.

Piogge a carattere sparso potrebbero estendersi anche sulla Sicilia, poi anche in Calabria, Basilicata, Puglia, localmente in Campania e in Molise. Tra l’altro saranno fenomeni accompagnati da un rinforzo del vento dai quadranti meridionali, come peraltro sta già avvenendo sulla Sardegna.

Nel resto d’Italia prevalenza di bel tempo, con temperature decisamente gradevoli soprattutto durante il giorno.

GRAN TRAMBUSTO PRIMAVERILE

La fase centrale della prossima settimana proporrà un’impennata delle temperature a seguito del transito di un promontorio anticiclonico africano, ma sarà una breve fiammata destinata a lasciar strada all’ingresso dell’aria fredda.

Da giovedì prossimo, infatti, un po’ tutti i modelli matematici ci mostrano un consistente peggioramento a partire da ovest. L’affondo depressionario oceanico si estenderà verso di noi e nel mentre richiamerà l’aria fredda proveniente da nord. Dinamica che, come scritto in apertura, dovrebbe spalancare le porte a un’ondata di maltempo particolarmente intensa, segnata da un forte abbassamento delle temperature e dal ritorno della neve sui monti.

Occhio ai temporali, che potrebbero scatenarsi a partire dai settori occidentale della nostra Penisola.

IN CONCLUSIONE

Insomma, si prospetta un periodo all’insegna delle turbolenze primaverili. Piogge, temporali, nevicate, vento, tutti fenomeni atmosferici tipici di questo periodo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.