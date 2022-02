Sarà una svolta verso il freddo? Oppure una svolta verso il maltempo? Visto quanto accaduto sinora verrebbe da dirvi “l’importante che ci sia una svolta”. Le condizioni meteo hanno necessità di novità, perché il dominio dell’Alta Pressione ci sta consegnando delle anomalie importanti.

Anomalie più o meno marcate, a seconda delle regioni considerate. Non scordiamoci che l’Italia, a livello climatico, è un Paese variegato. Non solo, c’è chi ha percezioni differenti: si può sentir freddo anche quando il freddo – quello vero – s’è visto raramente. Ed è soltanto un esempio della soggettività delle percezioni climatiche.

Tornando a noi, marzo dicevamo potrebbe procurare la svolta. O meglio, potrebbero essere soggetto a una svolta imponente. Non ci stiamo inventando nulla, stiamo semplicemente osservando le varie proiezioni modellistiche pur consci del fatto che trattasi di proiezioni a lungo termine.

Ma cosa emerge da tale osservazione? Semplice: un risveglio dell’Oceano Atlantico. Vi sembra poco? A noi no. Vorrebbe dire maggiori probabilità di tempo perturbato, quindi di precipitazioni. Farà freddo? Difficile dirlo ora. Diciamo che le perturbazioni atlantiche porterebbero all’attivazione dei venti occidentali, pertanto non freddi ma magari freschi.

Attenzione però, perché l’ingresso di perturbazioni atlantiche avverrebbe in concomitanza dell’indebolimento dell’Anticiclone. Ecco, dovesse indebolirsi tale struttura, lasciando libere le nostre regioni, non escludiamo possano subentrare ulteriori novità. Ad esempio, giusto per citarne una, gli scambi meridiani tipici di marzo.

Scambi meridiani vorrebbero dire freddo verso sud e caldo verso nord. Il freddo artico, quindi, potrebbe spingersi sul Mediterraneo generando i classici colpi di coda dell’Inverno. Sì, perché a quel punto saremmo a ridosso della Primavera e dovesse arrivare il freddo sarebbe freddo tardivo.

Vedremo, fatto sta che qualcosa si muove e la svolta potrebbe essere realmente dietro l’angolo.