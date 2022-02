Torna a spadroneggiare l’alta pressione sull’Italia, ma questa fase di meteo stabile non avrà lunga durata. Nella seconda metà settimana l’anticiclone mostrerà da subito un rapido deterioramento, lungo il perimetro settentrionale, con ripercussioni che inizieranno subito a palesarsi sul nostro Paese.

Le correnti perturbate atlantiche torneranno ad abbassarsi di latitudine, riuscendo a scalfire senza molta difficoltà l’anticiclone. Crescenti infiltrazioni d’aria umida si manifesteranno già da venerdì, con nuvole via via più compatte e prime deboli piogge su parte del Nord e sull’alto versante tirrenico.

Il cedimento barico si annuncia rilevante rispetto alla bolla anticiclonica attuale, ma non così pesante da favorire l’arrivo del maltempo. Nel weekend avremo il passaggio di un fronte comunque abbastanza sfilacciato, senza piogge e rovesci troppo organizzati.

In attesa di maggiori dettagli, a cavallo tra venerdì e sabato qualche pioggia passeggera riguarderà anche le pianure del Nord, specie l’Emilia ed il Nord-Ovest. La neve tornerà a cadere sulle Alpi fino a quote basse, ma anche lungo la dorsale settentrionale appenninica diffusamente fino in collina.

Il sistema frontale, coadiuvato da aria umida, dovrebbe estendere i suoi effetti anche al Centro-Sud nel corso del weekend, con qualche sporadica pioggia e nevicata in Appennino. Ribadiamo che non si prevedono fenomeni così organizzati, però è sempre meglio di niente.

Ulteriori fasi piovose a seguire

Non è ancora il caso di sbilanciarsi, ma il peggioramento atteso sul finire della settimana potrebbe aprire una svolta. Le correnti atlantiche o nord-atlantiche potrebbero poi seguire traiettorie più favorevoli per l’Italia. Se così fosse, ci potremmo attendere un po’ di dinamismo con fasi di maltempo più tipiche per la stagione.

Ricordiamo che sul Nord Italia le piogge mancano dalla fine del 2021, in alcune aree del Nord-Ovest non cade una goccia d’aria da circa due mesi. L’inverno è finora estremamente avaro di precipitazioni, quindi anche l’arrivo di deboli perturbazioni rappresenta una novità non certo di poco conto.

L’anticiclone si manterrà sempre in agguato, nonostante il previsto arretramento verso occidente. Non vanno quindi escluse ulteriori espansioni capaci di richiudere la porta alle perturbazioni, come avviene in modo persistere dagli albori di una stagione fredda dal meteo ben poco invernale.