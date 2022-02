Se si pensa a marzo, giustamente, si pensa alla Primavera. Alle splendide giornate di sole, ai primi tepori, insomma a quelle condizioni meteo climatiche che consentono le scampagnate, le gite fuori porta e chi più ne ha più ne metta. Eppure, è giusto saperlo, le ondate di gelo potrebbero far parte del gioco.

Pensare alla Primavera è sicuramente piacevole, anche corretto come dicevamo. Ma pensare a marzo significa pensare anche alla volubilità del tempo. Avete presente le tipiche giornate variabili primaverili? Sole, poi nubi, poi ancora sole, poi pioggia, poi tuoni e grandine. Ma a volte anche neve, veri e propri temporali di neve.

Le irruzioni artiche rappresentano, ad esempio, una delle peculiarità di marzo. Le ondate di freddo marzoline possono essere cattive, anche di più di febbraio e gennaio. Perché i contrasti termici, in quel periodo, possono creare i presupposti per vere e proprie turbolenze atmosferiche.

Ma se vi dicessimo che potrebbe arrivare anche il gelo? Beh, dovreste crederci, perché non sarebbe né la prima né l’ultima volta. E’ successo in passato, ma potrebbe succedere nuovamente in futuro. Spesso e volentieri abbiamo menzionato il marzo del 2005 perché un mese pienamente invernale. All’epoca fu a causa delle dinamiche del Vortice Polare e il risultato fu davvero clamoroso.

Non stiamo dicendo che quest’anno andrà allo stesso modo, d’altronde la storia non si ripete. Ma occhio, perché sul Circolo Polare Artico si è accumulata una gran quantità di gelo e nel momento in cui dovesse aprirsi un varco – ad esempio con i tipici scambi meridiani marzolini – potremmo assistere a un vero e proprio ribaltone.

Ecco, marzo potrebbe essere quel mese delle sorprese. Potrebbe portarci le prime fiammate calde, ma potrebbe catapultarci nel più crudo degli inverni. Non ci sarebbe nulla di strano, non sarebbe un’anomalia, lo ripetiamo. Le anomalie sono altre, ad esempio quelle che stiamo vivendo da dicembre ad oggi. Un’Alta Pressione così persistente non può non rappresentare un problema, oramai ne siamo consapevoli.