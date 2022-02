Stagione finita? Piano. Astronomicamente abbiamo ancora un mese di pieno Inverno e al di là che marzo sia un mese particolare – giornate più lunghe, ad esempio – se il freddo dovesse mettersi d’impegno sarebbero dolori.

I modelli previsionali, chi più chi meno, stanno evidenziando variazioni strutturali importanti. A livello emisferico potrebbero esserci degli scossoni non indifferenti, frutto evidentemente dell’indebolimento del Vortice Polare. Inevitabilmente, verrebbe da dire, d’altronde non può pretendere di passare indenne anche il mese di marzo.

Ciò premesso, occhio al raffreddamento dell’Europa orientale. Raffreddamento che riprenderà nei prossimi giorni, segnatamente a partire dal fine settimana a causa di quell’irruzione fredda che coinvolgerà anche l’Italia.

Si strutturerà un lago freddo imponente e al minimo accenno di blocco anticiclonico potrebbe inviarci impulsi freddi pienamente invernali. Se così fosse marzo potrebbe riservarci sorprese rilevanti, ovviamente in termini di nevicate.

Siamo convinti, da tempo, che il prossimo mese possa realmente catapultarci nel pieno Inverno, ribaltando le sorti di una stagione che fino a questo momento ha avuto ben poco da dire.

C’è chi dice che ha fatto freddo, ma la percezione comune che si ha del freddo non è quella del vero Inverno. Le temperature, soprattutto in quest’ultimo periodo, sono risultate spesso e volentieri superiori alle medie stagionali e questo è un dato di fatto. Ragion per cui, a fronte di certe anomalie, dovessero cambiare le carte in tavola si tratterebbe di un vero e proprio ribaltone.