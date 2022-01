È un vero flagello meteo quello che si sta abbattendo in Turchia, con nevicate abbondantissime, anche in località non soggette a eventi meteorologici così estremi. Nella serata di domenica, la quantità di neve caduta è così notevole, che l’autostrada Istanbul – Ankara viene chiusa perché è impossibile renderla spazzare via la neve. Ma sono migliaia le auto e camion bloccati dalle tormente e che hanno trascorso la notte all’addiaccio. Nel frattempo, la temperatura scende di molti gradi sotto gli 0°C. In alcune aree autostradali, la temperatura si abbassa sfiorando nella notte i -10°C con venti forti da nord.