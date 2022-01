In questo gennaio dal meteo non tanto invernale spicca ora un’ondata di gelo sull’Est Europa. Un blocco d’aria molto fredda, d’origine artica, sta flagellando Balcani ed Egeo con nevicate di portata inusuale per lo sviluppo di una depressione mediterranea.

L’Italia è ancora una volta ai margini di questo grande freddo. Le temperature sono nel complesso rigide, ma la protezione dell’anticiclone impedisce all’aria fredda di espandersi più direttamente verso la nostra Penisola. Le regioni meridionali sono più esposte, con qualche nevicata arrivata sino a bassa quota.

Oramai è una costante in questo gennaio, con le discese d’aria fredda che prediligono l’Europa dell’Est e l’Italia che rimane al massimo nel mezzo, coinvolta parzialmente dagli impulsi d’aria fredda d’origine artica. Ora l’anticiclone torna ad espandersi in modo più deciso sulla nostra Penisola, con lieve rialzo termico.

I massimi anticiclonici rimarranno però relegati sull’Europa Occidentale e non tarderanno a manifestarsi nuovi disturbi sull’Italia, inizialmente dettati da infiltrazioni umide. Un cedimento barico più evidente è atteso venerdì, con il rapido passaggio di un fronte freddo dal Nord Europa.

Questo impulso frontale interesserà le regioni centro-meridionali, con qualche pioggia e nevicata fino a quote collinari. Le temperature torneranno a calare, per ingresso di aria più fredda d’origine artica al seguito del fronte.

Nuova irruzione fredda in vista dopo il weekend

Il passaggio instabile sarà fugace, seguito da un nuovo rinforzo dell’anticiclone. Il weekend dovrebbe trascorrere all’insegna della stabilità prevalente un po’ su tutta Italia, in attesa di un nuovo assalto delle correnti fredde nell’ultimo giorno del mese.

La novità è che quest’irruzione fredda, attesa da lunedì 31 gennaio, dovrebbe seguire una rotta più occidentale, puntando così in pieno l’Italia ed il Mediterraneo Centrale. Queste sono le stime, ma chiaramente è una tendenza suscettibile di modifiche.

Qualora venga confermata l’attuale evoluzione, il flusso freddo artico entrerebbe sull’Italia sia dalla Valle del Rodano che dalla Porta della Bora. Le regioni adriatiche e meridionali sarebbero le più coinvolte, con neve a quote molto basse.

Al seguito di questa veloce irruzione fredda, l’anticiclone proverà a tornare sui suoi passi. Tuttavia, una nuova massiccia discesa d’aria più fredda, in discesa dall’Artico Russo, potrebbe invadere l’Europa Centro-Orientale e approssimarsi all’Italia. La prima parte di febbraio si preannuncia quindi molto invernale.