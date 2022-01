METEO SINO AL 16 GENNAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

La nuova settimana si è aperta all’insegna del maltempo su alcune regioni d’Italia, in un contesto di meteo decisamente invernale. Il vortice responsabile del maltempo si è portato sul Mar Ionio e contribuisce a richiamare correnti fredde ed instabili dai Balcani. L’aria fredda favorisce nevicate fino a quote basse sulle regioni adriatiche ed al Sud.

L’Italia rimarrà parzialmente tiro di correnti fredde da nord-est sin verso metà settimana. Subito a seguire, l’intera Penisola verrà abbracciata dall’anticiclone che spegnerà l’inverno almeno per alcuni giorni. Ne deriverà un periodo di meteo stabile e anche nebbioso soprattutto al Nord, come accade con le alte pressioni invernali.

INSTABILE TRA ADRIATICHE E SUD, ROVESCI E NEVICATE

Un canale di correnti fredde da nord-nord/est continuerà ad investire l’Italia, andando a scorrere lungo il bordo occidentale di un’ampia saccatura. Il minimo depressionario tenderà lentamente a portarsi dal Mar Ionio verso l’Egeo. Nella giornata di martedì le precipitazioni più significative tenderanno a localizzarsi sul Sud Peninsulare e nord della Sicilia, con ulteriori rovesci.

La neve cadrà ancora in Appennino dai 500/700 metri. Fenomeni isolati interesseranno anche le aree interne del medio-basso versante adriatico, con tendenza a nuovo peggioramento dalla sera di martedì su Marche ed alto Abruzzo per un nuovo impulso instabile dai Balcani. Non mancheranno rovesci e neve anche a bassa quota.

ANTICICLONE IN PRESSING VERSO L’ITALIA

Ci sarò un braccio di ferro fra il freddo che ancora affluirà dai Balcani e l’anticiclone che premerà dall’Europa Centro-Occidentale. Ulteriori spunti d’instabilità indugeranno mercoledì ancora su parte dei versanti adriatici, al Sud e sulle Isole Maggiori, con fenomeni sparsi e nevosi sino in collina. Dalla sera ritroveremo precipitazioni tra Calabria ed Isole.

Il sole si affermerà in modo quasi incontrastato sul resto d’Italia grazie ad una rimonta anticiclonica da ovest sempre più marcata. In questa fase l’anticiclone manterrà il suo asse puntato verso nord-est, in direzione dell’area baltico-scandinava. L’Italia si verrà a trovare quindi parzialmente ai margini dell’anticiclone.

METEO PIU’ STABILE NELLA SECONDA PARTE DI SETTIMANA

Il freddo invernale si manterrà un po’ ovunque sino almeno a metà settimana, con temperature anche sotto media soprattutto nei valori minimi. Di giorno, avremo un certo rialzo termico sulle aree che godranno del soleggiamento. La contrapposizione tra il freddo balcanico e l’anticiclone verrà poi gradualmente meno grazie alla prevalenza di quest’ultimo.

Al momento sembra che l’alta pressione possa riuscire ad espandersi in modo più deciso verso l’Italia tra venerdì ed il fine settimana. Il rinforzo dell’anticiclone riporterà anche un tipo di tempo nebbioso, specie in Val Padana. L’inverno cadrà di nuovo in crisi, stante il dominio anticiclonico, con temperature che si riporteranno sopra media, soprattutto sulle zone collinari e montuose.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La presenza dell’alta pressione dovrebbe mantenersi prevalente anche nella prima parte della prossima settimana. Ci saranno vari giorni di tempo asciutto e relativamente mite, le classiche secche di gennaio. Un possibile indebolimento dell’anticiclone sembra configurarsi a più lungo termine, verso il 18-20 gennaio, con possibili ripercussioni tutte ancora da definire.