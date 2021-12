Due nuove perturbazioni attendono l’Italia, dove il meteo si preannuncia notevolmente instabile per il resto della settimana. Il primo fronte porterà i suoi effetti tra giovedì e venerdì. Una seconda perturbazione condizionerà il meteo soprattutto tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Questo secondo impulso perturbato sarà seguito da un significativo afflusso d’aria artica che dilagherà su tutta Italia, portando nevicate anche a quote collinari in Appennino in avvio di settimana. Sulle regioni del Nord affluirà aria più fredda da est, in arrivo dal Centro Europa.

Ci sarà modo per l’aria fredda di depositarsi nei bassi strati, favorendo anche intense gelate. A seguito di questo flusso freddo ci sarà una tregua, che però avrà breve durata. Una nuova depressione fredda affonderà dall’Atlantico Settentrionale verso il Mediterraneo.

Ipotesi neve per il Ponte dell’Immacolata

Sulla base delle ultime proiezioni, la perturbazione collegata a questo vortice farà il suo ingresso alla fine di martedì 7, ma la parte più attiva del fronte entrerà in azione per l’Immacolata. La giornata festiva dell’8 dicembre si preannuncia quindi all’insegna del maltempo.

Le precipitazioni si estenderanno dal Nord e dalle Tirreniche verso il resto d’Italia. Viste le basse temperature dovute all’aria fredda affluita nei giorni precedenti, ci potrebbero essere le condizioni per la caduta di neve fino in pianura al Nord, in quanto non è previsto un richiamo tale da spodestare quest’aria fredda.

Ci sono quindi concrete possibilità di un’Immacolata sotto la neve in Val Padana, almeno a tratti e specie sui settori centro-occidentali. La neve avrà modo di cadere a quote basse o collinari anche sulle regioni centrali, in particolare tra Toscana, Umbria e Marche, con sconfinamenti sui fondovalle interni più riparati.

Trattandosi di una previsione a circa 6-7 giorni, può essere soggetta ad ampie modifiche. Per il momento è solo una tendenza, che può notevolmente variare. D’altronde parliamo della possibilità di nevicate fino al limite della pianura, che richiedono sempre particolari condizioni.