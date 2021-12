METEO SINO AL 17 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’inverno continua a mostrarsi in grande spolvero, con meteo caratterizzato dal susseguirsi di perturbazioni a carattere freddo. L’ultimo fronte ha generato un profondo vortice di bassa pressione sull’Italia, da cui derivano condizioni instabili, se non perturbate, al Centro-Sud. L’area ciclonica richiama nuova aria fredda dal Nord Europa.

Il flusso di correnti nordiche dilaga sull’Italia ed è responsabile di un nuovo generale calo termico. Nel corso del weekend l’area ciclonica sfilerà verso sud-est, portando il proprio fulcro sull’Egeo. Ci sarà così un generale miglioramento, ulteriormente favorito dalla rimonta da ovest di un potente ed esteso promontorio anticiclonico.

PIOGGIA E NEVICATE AL SUD, MA IN ATTENUAZIONE

Sostenute correnti settentrionali caratterizzeranno la giornata di domenica su gran parte d’Italia, mantenendo clima decisamente freddo. L’instabilità agirà ancora sulle regioni più meridionali dove si attendono ulteriori rovesci, più intensi lungo la fascia del basso versante tirrenico, e nevicate anche in collina.

Qualche residuo fenomeno interesserà anche il medio versante adriatico, con ultime nevicate sui rilievi dell’entroterra dai 400-500 metri. Il miglioramento ulteriore atteso sul resto d’Italia sarà determinato dall’arrivo da ovest dell’anticiclone, che scalzerà il vortice e porterà finalmente ad una svolta dopo il maltempo quasi senza sosta delle ultime settimane.

TORNA L’ALTA PRESSIONE, CON METEO STABILE

La rimonta anticiclonica entrerà nel vivo ad inizio settimana, quando il sole tenderà a divenire dominatore incontrastato della scena. Parziali addensamenti si attarderanno all’estremo Sud e localmente lungo il medio-basso versante adriatico, per via di refoli d’aria fredda in arrivo dai Balcani, senza più fenomeni di rilievo.

La stabilità atmosferica generata dall’anticiclone porterà meteo soleggiato ed anche un certo rialzo termico, più avvertito in collina e montagna. Il campo di alta pressione conquisterà in avvio di settimana non solo l’Italia, ma anche diverse nazioni dell’Europa Centro-Occidentale, sbarrando la strada a nuove perturbazioni.

SETTIMANA DI BEL TEMPO PREVALENTE

La maggiore influenza dell’alta pressione si avrà soprattutto al Centro-Nord, in virtù dei massimi barici attesi poco a nord delle Alpi. La mitezza in quota si contrapporrà a forti inversioni termiche nei bassi strati, con gelate notturne diffuse sulla Val Padana dove si presenteranno fitti banchi di nebbia, localmente persistenti. Qualche lieve insidia permarrà al Sud, di poco conto.

L’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo dovrebbe consolidarsi ulteriormente sin verso metà settimana. I massimi anticiclonici tenderanno a posizionarsi sulle nazioni centrali europee, per poi spostarsi tra Regno Unito e Baltico senza più proteggere in modo efficace l’Italia, che potrebbe essere raggiunto da aria più fredda verso il weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nuove correnti fredde scenderanno sull’Est Europa e potrebbero parzialmente propagarsi sull’Italia, con moto retrogrado, sul finire della prossima settimana. L’inverno potrebbe quindi ripartire a pieno regime e non è esclusa una discesa d’aria artica più intensa a ridosso di Natale in direzione del Mediterraneo e dell’Italia.