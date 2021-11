Qualcuno potrebbe obbiettare, dal suo punto di vista giustamente, che parlare oggi d’Inverno è come tirare i dadi: potrebbe uscire qualsiasi numero.

Si potrebbe dire, ad esempio, che sarà un Inverno dal meteo asciutto anticiclonico e ci si potrebbe azzeccare. Così come si potrebbe affermare che sarà un Inverno umido e piovoso, anche quel tipo di proiezione potrebbe risultare corretta. Ma quando si avanza l’ipotesi più estrema, ovvero quella del gelo e della neve, o comunque del freddo e della neve, veniamo considerati estremisti.

Le proiezioni stagionali, se fatte con criterio, rappresentano uno strumento importantissimo. Nel mondo anglosassone, soprattutto negli USA, tali argomenti suscitano grande interesse nei lettori e possiamo assicurarvi che spesso e volentieri anche autorevoli centri di calcolo ci vanno giù pesante. Senza per questo perdere di credibilità.

Nel nostro caso, tornando in Europa, le proiezioni stagionali – soprattutto quando si ha a che fare con la stagione invernale – vengono rilasciate con più prudenza. L’Atlantico rappresenta, lo sappiamo, un’incognita non di poco conto, capace talvolta di stravolgere dinamiche che apparentemente potrebbero produrre effetti invernali eclatanti.

Quest’anno però le possibilità di un Inverno gelido e nevoso ci sono per davvero, anzi diciamo che le probabilità sono buone. Un Vortice Polare già debole potrebbe andare letteralmente alla sbando sotto i colpi dei riscaldamenti stratosferici, a loro volta innescati tanto dalle anomalie termiche delle acque oceaniche, quanto da un tipo di convezione tropicale che potrebbe fornire il carburante necessario per rimonte anticicloniche verso il Circolo Polare Artico.

Attenzione alle ondate di freddo precoci, difatti già entro la fine di novembre potrebbero crearsi i presupposti ideali per le prime irruzioni artiche nel cuore del Mediterraneo. Irruzioni con tanto di neve a quote collinari. Le repliche, ben più gustose per gli amanti del vero Inverno, potrebbero giungere nel mese successivo e ancor più a gennaio. Febbraio vedremo, al momento preferiamo fermarci qui ed è già tanto.

Arrivare con le proiezioni a gennaio è tanta roba, ci accontentiamo di sapere che alcuni tasselli si stanno incastrando a dovere e così facendo rischiano di spalancare le porte a un Inverno d’altri tempi. Non è una promessa, non abbiamo la sfera di cristallo, è solamente una proiezione sulla base di assodate dinamiche atmosferiche.