Siamo giunti all’ultima curva, una curva molto pericolosa che conferma – semmai ce ne fosse bisogno – la tortuosità di questo novembre. Meteo estremo? Meteo esagerato? Definitelo come meglio vi aggrada, fatto sta che fino ad ora è stato un mese eccezionalmente piovoso. Magari non per tutti e non ovunque, ma per molte zone d’Italia c’è davvero bisogno di una pausa.

Una pausa dalle troppe piogge, che hanno letteralmente invaso corsi d’acqua, suoli, bacini idrici. Tanta, tantissima acqua che ha prodotto effetti talvolta devastanti. E’ successo in Sardegna, in Sicilia, in alcune zone del Centro, del Nord e del Sud. Addirittura c’è chi si lamenta, giustamente, di aver visto pochissimo sole. Ed è proprio così: sono state più le giornate di pioggia che quelle soleggiate.

Cosa mancava all’appello? Ovviamente il freddo. Novembre non è novembre se non porta con sé le prime irruzioni d’aria fredda. Certo, non può accadere sempre e ne siamo consapevoli, ma fidatevi che in passato certe configurazioni erano all’ordine del giorno. O quasi. Diciamo che entro fine novembre arrivavano i primi impulsi d’aria fredda, quegli impulsi capaci di far nevicare a bassa o bassissima quota.

Ci siamo, l’Artico sta arrivando e potrebbe intrattenersi più di quanto lascino intendere i modelli previsionali. Mancava il freddo ed ecco che sta per raggiungerci. Sta per raggiungerci la neve, che imbiancherà un po’ tutti i rilievi e che occasionalmente si spingerà alle basse quote.

L’irruzione sarà accompagnata da un’intensa ondata di maltempo ed è proprio l’entità dei fenomeni che stupisce. Sì, perché anche stavolta il Mediterraneo darà il proprio contributo energetico innescando la formazione di un vortice ciclonico secondario. Struttura, quest’ultima, che potrebbe svilupparsi tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale scivolando progressivamente verso sud. Abbiamo dato un’occhiata alle mappe riguardanti le precipitazioni a possiamo dirvi che sì, anche stavolta potrebbero verificarsi fenomeni potenzialmente molto intensi.

Fatto sta che per certi versi stiamo vivendo un mese di novembre sconvolgente. Sconvolgente per la frequenza con cui si sono verificate certe situazioni e per la facilità con cui il Mediterraneo è stato in grado di incattivire ogni singolo assalto depressionario. Piaccia o non piaccia è la caratteristica delle stagioni autunnali del nuovo millennio, piaccia o non piaccia ci dovremo abituare per forza di cose a stagioni che di normale – rispetto al passato – avranno poco o nulla.

Chissà che l’Inverno sia in grado di regalarci un ritorno al passato, chissà che non sia una di quelle stagionali invernali capaci di sorprendere o addirittura di sconvolgerci. Vedremo, anche un po’ di pazienza e potremo farci un’idea più precisa del decorso stagionale.