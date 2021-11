METEO SINO AL 18 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è sempre alle prese con un vortice mediterraneo che determina meteo instabile in molte regioni. Questo ciclone mediterraneo resta bloccato ad ovest della Penisola, ostacolato dall’anticiclone subtropicale proteso sui Balcani. Nel fine settimana è confermata la discesa di un nuovo vortice dal Nord Europa, che darà manforte al ciclone sulle Baleari.

L’impulso freddo, in discesa dalle alte latitudini continentale, riuscirà ad aggirare l’anticiclone, penetrando sul Centro Europa e trovando un varco per affondare prima sulle Alpi e poi sul Mediterraneo. La lacuna depressionaria presente in area mediterranea farà da polo attrattivo per l’impulso freddo. Avremo così un peggioramento a partire dal Nord Italia.

DA UN CICLONE ALL’ALTRO

In avvio di weekend il vecchio il vecchio vortice mediterraneo sembra destinato a perdere energia o quanto meno a limitare il proprio raggio d’azione, influenzando più marginalmente l’Italia. Il minimo si sposterà infatti, attenuato, verso le Baleari. Ciò comporterà minore instabilità nella giornata di sabato al Centro-Sud, pur con qualche locale rovescio a macchia di leopardo

Nel contempo si affaccerà la nuova perturbazione dalla Francia, legata al vortice in discesa dal Nord Europa. Tra pomeriggio e sera di sabato avremo pertanto un peggioramento con intensificazione della nuvolosità sulle regioni centro-settentrionali e piogge che diverranno diffuse anche sulle pianure, tra Levante Ligure, Lombardia e Triveneto.

NUOVO MALTEMPO IN ROTTA SULL’ITALIA

Nel dettaglio, è atteso domenica iniziale maltempo al Nord e Toscana, in progressiva estensione alla Sardegna e al resto del Centro Italia, specie lungo i settori tirrenici. Non mancheranno fenomeni localmente intensi e abbondanti, specie sull’ovest del Piemonte. La neve cadrà sulle Alpi fino ai 1500/1700 metri, ma a quote anche inferiori tra torinese e cuneese.

Questo impulso nord-atlantico traghetterà aria un po’ più fredda, che andrà a rinnovare la depressione tra Mediterraneo e Nord-Africa. Non si attende nulla di buono all’inizio della prossima settimana. Ci sarà maltempo più accentuato ancora al Nord-Ovest e sulle due Isole Maggiori, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco.

VORTICE MEDITERRANEO NELLA NUOVA SETTIMANA

Avremo meteo compromesso in molte regioni, per via della depressione mediterranea rinvigorita, sempre bloccata poco ad ovest dell’Italia. Le condizioni meteo più perturbate riguarderanno i settori occidentali, la Sardegna e la Sicilia, ma anche i settori adriatici saranno interessati da qualche pioggia per le correnti orientali richiamate dal vortice. Si rinnoverà il rischio di forti temporali.

Un campo di alta pressione continuerà a fare da blocco sull’Europa Centro-Orientale, impedendo la normale evoluzione della circolazione ciclonica mediterranea verso levante. Il regime depressionario mediterraneo potrebbe poi essere agganciato da nuovi impulsi perturbati nord-atlantici verso metà settimana, coadiuvati da masse d’aria più fredde nordiche.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non è escluso un contesto meteo più invernale sul finire della prossima settimana, anche se la prima irruzione fredda sarà probabilmente piuttosto fugace. Dopo una breve tregua, si potrebbero concretizzare manovre invernali più importanti nella terza decade di novembre a livello europeo, con discese d’aria fredda che potrebbero abbassarsi di latitudine e puntare il Mediterraneo.