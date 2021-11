METEO SINO AL 25 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Cala il sipario sulla fase meteo turbolenta che ha colpito in particolare le regioni meridionali dell’Italia. Il vortice depressionario è ormai traslato sui Balcani e restano solo lievi strascichi d’instabilità all’estremo Sud. Un campo di alta pressione sta conquistando tutta Italia, ma non avrà modo di affermarsi in maniera duratura.

Un graduale cambiamento è atteso già alla fine del weekend per via di una perturbazione legata ad una nuova depressione che si organizzerà tra la Spagna e il Mediterraneo Occidentale. Il peggioramento entrerà poi pienamente in azione ad inizio settimana, con l’avvio di una fase dinamica che potrebbe culminare con una discesa fredda artica pronta a portare il vero inverno.

SPAZIO ALL’ANTICICLONE, MA SOLO PER POCO

Le condizioni stanno divenendo ovunque stabili grazie all’espansione dell’anticiclone, in rinforzo verso il Mediterraneo Centrale e con massimi posizionati sul Centro Europa. Le temperature subiranno un aumento in particolare sulle alture, con mitezza più accentuata sulle Alpi. Il meteo all’insegna della stabilità dominerà per l’inizio del weekend, poi si farà strada un cambiamento.

La struttura dell’alta pressione inizierà a deteriorarsi da domenica, sotto la spinta di un impulso freddo in discesa dalla Scandinavia verso il Centro Europa ed il Regno Unito. Una depressione andrà a formarsi tra Francia e Penisola Iberica, con l’avanguardia di un fronte sospinto da aria umida che andrà ad erodere l’anticiclone anche sull’Italia.

PEGGIORA DA DOMENICA, PIOGGE POI SU TUTTA ITALIA

Le condizioni si guasteranno inizialmente sulle regioni più occidentali, con piovaschi dapprima al Nord-Ovest, in Sardegna e sulla Toscana. In seguito le precipitazioni raggiungeranno anche i versanti tirrenici, fino alla Campania. Qualche nevicata coinvolgerà l’Arco Alpino occidentale, ma solo a quote superiori ai 1500 metri.

La discesa fredda artica punterà più direttamente la Francia ed il medio Atlantico, con la nuova depressione che si andrà a strutturare ad ovest dell’Italia. Gli effetti della depressione iberica si faranno sentire un po’ su tutta Italia nei primi giorni della settimana, con il grosso delle precipitazioni attese tra il Centro-Sud e le Isole Maggiori.

A SEGUIRE FREDDO, DALL’AUTUNNO ALL’INVERNO

Non sono attese condizioni di particolare e duraturo maltempo in quanto il vortice depressionario tenderà a rimanere relegato sulla Spagna. Sarà comunque una fase di stampo autunnale, con calo termico abbastanza contenuto. In generale l’Italia sarà interessata da correnti umide di provenienza occidentale o sud/occidentale, quindi relativamente miti.

Solo in un secondo momento, a metà settimana, un’irruzione fredda più organizzata potrebbe affondare con maggiore decisione verso l’Italia. La possente irruzione artica alimenterebbe una profonda depressione fredda in pieno Mediterraneo, responsabile di maltempo di stampo decisamente invernali con frequenti precipitazioni e burrasche di vento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Se l’evoluzione fosse confermata, si avrebbe un’ultima parte di novembre con maltempo, freddo e nevicate a quote localmente basse. Le temperature crollerebbero ben sotto media, in particolare al Centro-Nord. Avremo quindi scenari decisamente più invernali, che potrebbero vedere l’Italia sotto tiro di diversi impulsi d’aria artica molto instabile.