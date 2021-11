METEO SINO AL 24 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

La circolazione ciclonica che avvolge parte d’Italia è in progressivo indebolimento, ma con meteo ancora instabile su parte delle regioni centrali e al Sud. Lentamente il vortice sta traslando verso est ed esaurendo la sua energia, grazie all’espansione di un vasto e robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di prevalente bel tempo.

Non sarà un anticiclone duraturo, con cambiamento già nel corso del weekend per via di una perturbazione legata ad una nuova depressione che si organizzerà tra la Spagna e il Mediterraneo Occidentale. Il peggioramento entrerà poi pienamente in azione ad inizio settimana, con l’avvio di una fase dinamica che potrebbe culminare con un’importante irruzione d’aria fredda dall’Artico.

RIMASUGLI VORTICE MEDITERRANEO AL SUD

Residue condizioni d’instabilità indugeranno all’estremo Sud nella giornata di venerdì, a fronte di condizioni meteo soleggiate sul resto d’Italia. Farà eccezione il Nord, dove non mancheranno sulle pianure nebbie e nubi basse come conseguenze della stagnazione dell’aria nei bassi strati dovuta all’anticiclone.

Il vortice mediterraneo lascerà l’Italia l’espansione dell’anticiclone, che sembra avere l’intenzione di conquistare gran parte dell’Italia negli ultimi giorni della settimana. Il meteo stabile dominerà per l’inizio di weekend, poi si farà strada un cambiamento. Le temperature subiranno un aumento in particolare sulle alture, con mitezza più accentuata sulle Alpi.

VITA BREVE DELL’ALTA PRESSIONE

Il dominio anticiclonico inizierà a deteriorarsi da domenica, con cedimento graduale della pressione dovuto allo spostamento dei massimi di pressione sull’Atlantico Settentrionale. Una discesa di correnti fredde dal Nord verso il Centro Europa alimenterà una nuova depressione tra Iberia e Baleari, con correnti umide che verranno pilotate verso la nostra Penisola.

Il peggioramento domenicale riguarderà inizialmente le regioni più occidentali, con piovaschi dapprima al Nord-Ovest e sulla Toscana, poi anche su Sardegna e medio-basso versate tirrenico. La discesa fredda artica punterà più direttamente la Francia ed il medio Atlantico, con la nuova depressione che si andrà a strutturare ad ovest dell’Italia.

MALTEMPO PROSSIMA SETTIMANA, A SEGUIRE FREDDO

Gli effetti della depressione iberica si faranno sentire un po’ su tutta Italia ad inizio settimana, con il transito di un impulso perturbato anche al Centro-Sud. Non sono attese condizioni di particolare e duraturo maltempo in quanto il vortice depressionario tenderà a rimanere relegato sulla Spagna. Sarà comunque una fase di stampo autunnale, con neve sulle Alpi a quote medie.

Le temperature caleranno solo di qualche grado, assestandosi su valori prossimi alla norma. In generale l’Italia sarà interessata da correnti umide di provenienza occidentale o sud/occidentale, con aria più fredda parzialmente addossata alle Alpi. Solo in un secondo momento, a metà settimana, un’irruzione fredda più organizzata potrebbe affondare con maggiore decisione verso l’Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La possente irruzione artica alimenterebbe una profonda depressione fredda in pieno Mediterraneo. Se l’evoluzione fosse confermata, si avrebbe un’ultima parte di novembre con maltempo, freddo e nevicate a quote localmente basse. Le temperature crollerebbero ben sotto media, in particolare al Centro-Nord. Avremo quindi scenari decisamente più invernali.