Nella speranza del meteo favorevole, l’eclissi lunare di venerdì 19 novembre avrà una particolare peculiarità. Il momento in cui la Luna inizierà ad entrare nel cono d’ombra della Terra fino poi ad uscire dalla penombra avrà una durata record, di oltre 6 ore.

L’eclissi in arrivo non sarà totale, ma quasi. Il 97% del disco lunare verrà oscurato nel momento in cui la Terra si troverà a passare tra il sole e il nostro satellite. I tre corpi celesti non formeranno dunque un’esatta linea retta, ma risulteranno leggermente disallineati.

Solo quando la Luna è piena si può verificare l’eclissi lunare, ma è un evento assai più frequente delle eclissi solari. In media si verificano dai 2 ai 4 eventi ogni anno. Un’altra particolarità dell’eclissi sarà legata al fatto che coinciderà con una mini luna piena, il fenomeno opposto rispetto alla SuperLuna.

Vedremo quindi il nostro satellite più piccolo del solito. Purtroppo dall’Italia il fenomeno non si potrà vedere al meglio, in quanto avverrà quando il nostro satellite, all’alba di venerdì, sarà ormai praticamente al tramonto sulla linea dell’orizzonte.

L’eclissi inizierà poco dopo le 7 del mattino con l’ingresso della Luna in quella che in gergo viene chiamata zona di penombra. Il picco arriverà verso le ore 10, a luna ormai tramontata. La fine dell’eclissi è prevista per le 11:47. La Luna uscirà dalla penombra completamente qualche minuto dopo le ore 13.

Non c’è modo di partecipare all’evento soprattutto per gli abitanti del Sud, mentre qualcosa si potrà vedere al Nord. Sarà comunque possibile assistere al fenomeno su varie piattaforme online che trasmetteranno in diretta l’eclissi. Di seguito potrete ammirare lo spettacolo in diretta, cliccando in questo link.

Ad essere precisi, il 9 novembre 2003 si verificò un’eclissi ancora più lunga, ma di tipo totale. Per vedere la prossima eclissi completa, bisognerà aspettare poco più di un anno, il 14 dicembre 2022.