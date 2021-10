Ultimamente abbiamo parlato, a più riprese, della carenza di piogge in molte aree d’Italia. Condizioni meteo spesso anomale, che non facilitano l’arrivo delle classiche perturbazioni atlantiche.

Poi sì, sappiamo fin troppo bene che su alcune regioni è caduta tanta di quella pioggia – Liguria in primis – che se ne farebbe volentieri a meno. Ma vi facciamo una domanda: piogge torrenziali, o magari nubifragi temporaleschi, aiutano a porre un freno alla carenza d’acqua nei bacini di raccolta? Forse sì, forse no, dipende dal tipo di pioggia. Diciamo che ci sarebbe bisogno di ben altri scenari meteo climatici, quegli scenari meteo climatici che un tempo facevano parte del nostro Autunno.

Quest’anno però potrebbero esserci delle novità. Sì, novità invernali importanti. Perché alcune autorevoli proiezioni stagionali, di cui vi abbiamo già dato conto, ci dicono che potrebbe trattarsi di una stagione invernale estremamente piovosa. Addirittura potrebbero abbattersi vere e proprie tempeste oceaniche, con tanto di rischio alluvioni al seguito.

Diciamo che ci si accontenterebbe di un po’ di meno, ci si accontenterebbe del passaggio di numerose perturbazioni atlantiche, di quelle perturbazioni capaci di far piovere regolarmente e senza particolari eccessi. Ma forse, in un anno che dovrebbe subire gli effetti di una Nina particolarmente forte, andranno messe in preventivo ondate di maltempo particolarmente violente.

Che sia l’inverno, ora, la stagione delle grandi piogge? Visto l’andazzo del nuovo millennio non ci si stupirebbe più di nulla, questo possiamo affermarlo tranquillamente. Comunque sia dobbiamo augurarci che piova, che l’inverno sia davvero capace di mettere una pezza alla carenza idrica che sta attanagliando molte zone d’Italia.

Dobbiamo allo stesso modo augurarci che nevichi molto, almeno sui rilievi. Perché la neve è una fonte preziosissima d’acqua, specie quando cade abbondante in montagna. Anche da questo punto di vista potrebbe trattarsi di un inverno scoppiettante, ma visto e considerato che non si vuole illudere nessuno, di certi argomenti ne parleremo a tempo debito. Soprattutto quando avremo in mano qualcosa di confutabile dai fatti.