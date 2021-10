POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Negli ultimi giorni abbiamo iniziato a ragione sul quadro evolutivo dell’ultima settimana di ottobre. Evoluzione che, come sostengono i modelli matematici, potrebbe far registrare scossoni meteo climatici importanti.

Il blocco anticiclonico, responsabile dei vari impulsi d’aria fredda, cederà sul finire della settimana. Un cedimento innescato dall’accelerazione del flusso zonale, ossia le depressioni atlantiche riprenderanno vigore e punteranno con più decisione l’Europa occidentale. Inizialmente potrebbero esserci delle ripercussioni perturbate anche sulle nostre regioni, ma successivamente potremmo assistere a un netto miglioramento del tempo.

L’Alta Pressione, infatti, verrebbe sospinta su di noi da un’area depressionaria in scivolamento sulla Penisola Iberica. Movimenti che conosciamo fin troppo bene e che dovrebbero sostenere una risalita d’aria caldo umida dal Nord Africa.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però dovremo affrontare l’ultimo impulso freddo, una vera e propria irruzione artica che nelle prossime 48 ore porterà insolite condizioni meteorologiche invernali sull’Europa orientale e sulle nostre regioni.

In Italia confermiamo il transito di un’area ciclonica i cui effetti si riverseranno principalmente al Centro Sud, laddove si prospetta un serio peggioramento del tempo. I modelli ad alta risoluzione confermano fenomeni localmente violenti, che potranno assumere carattere di forte rovescio o temporale. Le regioni più a rischio dovrebbero essere quelle meridionali, in particolare Sicilia e Calabria. Non escludiamo occasionali nubifragi.

Andrà meglio al Nord e sulle tirreniche, dove l’abbondante soleggiamento limiterà parzialmente l’effetto dell’irruzione. Fatto sta che le temperature saranno ovunque inferiori alle medie stagionali, confermando le anomalie termiche negative che registriamo oramai da diversi giorni.

OTTOBRATA

Riprendendo il discorso affrontato in apertura dobbiamo dirvi che finora non abbiamo avuto rimonte anticicloniche tali da innescare anomalie termiche positive persistenti e significative. L’ottobrata potrebbe manifestarsi nell’ultima settimana di ottobre, difatti le proiezioni termiche continuano a mostrarci un netto aumento delle temperature su tutte le nostre regioni.

Potrebbe far caldo, ma chiaramente il termine caldo va contestualizzato al periodo. Diciamo che potrebbe trattarsi della tipica ottobrata, appunto, un evento assolutamente normale e ampiamente contemplato dalla casistica del mese di ottobre. Tra l’altro, carte alla mano, non dovrebbe risultare persistente.

IN CONCLUSIONE

Ottobre che fino a questo momento si sta mostrando decisamente anomalo, ma non per il caldo quanto per il freddo. Il ché, di questi tempi, è una notizia sensazionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.