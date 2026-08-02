Nuovo picco caldo tra Martedì e Giovedì: regioni interessate

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L’Italia si prepara ad affrontare i giorni più difficili di questa intensa ondata di caldo, con temperature destinate a salire ulteriormente nel corso della prossima settimana. Dopo un fine settimana caratterizzato da valori già ben superiori alle medie stagionali, gli ultimi aggiornamenti meteo indicano che il momento più critico deve ancora arrivare. L’anticiclone di origine africana continuerà infatti a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo, favorendo l’afflusso di masse d’aria molto calde verso gran parte della Penisola. Il risultato sarà un nuovo incremento delle temperature massime, che in molte zone raggiungeranno i 38-39°C, mentre nelle aree più esposte si potranno superare i 40°C.

Le regioni maggiormente interessate saranno quelle del Centro-Nord e parte del Sud, con Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna tra le aree dove il caldo si farà sentire con maggiore intensità. Anche nelle principali città il clima sarà particolarmente pesante, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando l’irraggiamento solare e l’assenza di ventilazione contribuiranno ad accentuare la sensazione di calore.

Temperature oltre i 40°C e afa sempre più opprimente

Secondo le previsioni, il culmine dell’ondata di caldo è atteso tra martedì e giovedì, il periodo in cui il promontorio anticiclonico raggiungerà la sua massima estensione sull’Italia. In queste giornate le colonnine di mercurio potranno toccare o addirittura superare i 40°C in diverse località del Centro e del Nord, mentre nelle zone interne della Sardegna non si escludono picchi fino a 41-42°C. Oltre alle temperature elevate, sarà soprattutto l’umidità a rendere il clima particolarmente difficile da sopportare.

L’afa aumenterà sensibilmente il disagio fisiologico, facendo percepire valori ancora più alti rispetto a quelli registrati dai termometri. Le ore pomeridiane saranno le più critiche, ma anche il mattino e la sera offriranno ben poco sollievo. In queste condizioni sarà importante limitare le attività fisiche all’aperto nelle fasce orarie più calde, mantenersi costantemente idratati e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti affetti da patologie croniche, i più esposti agli effetti delle temperature estreme.

Notti tropicali e caldo persistente fino al prossimo weekend

A rendere ancora più pesante questa fase meteorologica saranno le cosiddette notti tropicali, un fenomeno sempre più frequente durante le intense ondate di calore estive. In molte città le temperature minime faticheranno infatti a scendere sotto i 25-26°C, impedendo agli edifici e all’ambiente urbano di disperdere il calore accumulato durante il giorno. Questa situazione renderà il riposo notturno particolarmente difficile e contribuirà ad aumentare il senso di affaticamento nei giorni successivi.

Al momento non si intravedono cambiamenti significativi nel quadro meteorologico: l’alta pressione dovrebbe continuare a dominare la scena almeno fino alle porte del prossimo weekend, mantenendo condizioni di tempo stabile, cielo prevalentemente sereno e temperature ben oltre la norma. Solo nella seconda parte della settimana successiva potrebbe affacciarsi qualche segnale di cambiamento, ma per il momento il protagonista assoluto resta il caldo intenso. Per chi mal sopporta le temperature elevate si prospettano quindi ancora diversi giorni di afa persistente, sole cocente e valori termici eccezionalmente alti, con la raccomandazione di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e adottare tutte le misure utili per ridurre i rischi legati al caldo estremo.

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