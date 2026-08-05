Ancora caldo oltre i 40-41 gradi in queste Regioni nelle prossime 48 ore

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Siamo all’apice di questa terribile ondata di caldo. Si tratta di una fase meteo particolarmente critica, caratterizzata da un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che continua a convogliare masse d’aria roventi verso il nostro Paese, con una stabilità pressoché assoluta: davvero poco da aggiungere, se non che il quadro resterà questo ancora per qualche giorno, come confermano anche le più recenti analisi sul ritorno del caldo estremo in Europa.

Caldo estremo

Ancora per un paio di giorni saremo proprio nel cuore del caldo. Le temperature massime sono attese in ulteriore aumento su gran parte del territorio nazionale, con valori che in alcune aree potrebbero raggiungere o addirittura superare i 41-43°C. Un quadro che conferma una situazione di forte disagio termico, soprattutto perché ormai è l’ennesima fase calda di questa bollente estate, come ricostruito nell’approfondimento sul caldo estremo previsto secondo ECMWF e GFS.

Fino a venerdì 7 avremo ancora condizioni di caldo estremo su numerose regioni. Nelle ore centrali del pomeriggio, quando l’irraggiamento solare sarà massimo, le pianure della Lombardia orientale, del Veneto e dell’Emilia-Romagna potranno registrare temperature comprese tra 40°C e 41°C. Valori analoghi saranno possibili anche in tutte le zone interne del Sud, dalla Puglia alla Calabria, fino alla Sicilia.

Ma attenzione: anche dove i termometri non raggiungeranno la soglia dei 40°C, il caldo sarà comunque esagerato. Praticamente in tutte le zone lontane dal mare le massime oscilleranno diffusamente tra 37°C e 39°C, mentre lungo le fasce costiere la situazione sarà leggermente diversa. Qui le temperature risulteranno generalmente inferiori rispetto alle zone interne grazie all’effetto delle brezze marine, ma l’umidità sarà particolarmente elevata. Attenzione quindi, perché i valori percepiti potrebbero risultare addirittura superiori: ricordiamo che sono più sopportabili 40 gradi con umidità al 15% piuttosto che 32 gradi con umidità al 70%, come spiegato anche nel dettaglio dedicato al ritorno del caldo estremo con oltre 40°C e temporali in quota.

Lieve attenuazione

Notizie discrete per il prossimo fine settimana, soprattutto sulle regioni settentrionali. Il transito di alcuni corpi nuvolosi, associati a infiltrazioni d’aria meno calda, favorirà un parziale calo delle temperature e potrà innescare lo sviluppo di temporali anche di una certa intensità, con il pregio di far scendere le temperature di qualche grado, in linea con quanto descritto nell’approfondimento su quando tornerà un clima più gradevole. Sia chiaro: non si tratta della fine del caldo, ma di un semplice ridimensionamento. In particolare sarà in calo il tasso di umidità, che renderà il caldo decisamente più sopportabile, anche se comunque ancora moderatamente forte.

Ricordiamo che in buona parte delle regioni settentrionali le massime resteranno comunque su 31-33°C, ma abituati come siamo ad averne 37-38°C, ci sembrerà una discreta rinfrescata. Brutte notizie invece per il meridione, zona dove le condizioni termiche continueranno a essere bollenti e non si vede ancora la minima fine di questo caldo, come sottolineato anche nell’analisi sugli ingredienti del meteo della prima decade di agosto, che conferma come il caldo estremo continuerà a coinvolgere soprattutto il Sud.

Oltretutto, anche al settentrione la pausa sarà davvero effimera: già da lunedì 10 torneremo al di sopra delle medie tipiche del periodo, e non di poco, uno scenario coerente con le tendenze meteo verso il caldo delineate per il mese di agosto.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE