Il futuro del clima nelle ‍nostre regioni è strettamente legato ‍alla posizione delle potenti strutture cicloniche nel Nord Europa. ‌Queste strutture, come sappiamo, sono state le principali cause del deterioramento del tempo durante il fine settimana del Agosto

Il ritorno del caldo: previsioni ⁤dei⁤ centri di calcolo internazionali

Ma cosa ci riserva il futuro? Secondo i principali centri di calcolo internazionali,‌ sembra che la prossima settimana potrebbe vedere il ritorno del caldo. Ma⁣ di cosa stiamo parlando? In questo periodo dell’anno,⁢ è naturale che il calore provenga dalle latitudini subtropicali, in particolare dall’entroterra del Nord‍ Africa.

Le temperature​ massime potrebbero superare i ⁣35 gradi

Se queste previsioni dovessero essere confermate, le temperature ⁢massime potrebbero facilmente superare i 35°C in diverse regioni ​italiane. A 1500 metri di altitudine, un livello di riferimento per la misurazione di certi valori termici, potrebbe essere raggiunta la soglia di 20 gradi.

L’anticiclone africano e le sue possibili conseguenze

La nostra principale preoccupazione, tuttavia, riguarda un ⁣altro aspetto. Durante la ​settimana di Ferragosto, alcuni modelli prevedono un’accelerazione dell’anticiclone africano, con punte di 25°C a 1500 metri di altitudine, con conseguenti over-40 al suolo..

Le zone più colpite: le due isole maggiori⁤ e il centro-sud

Dove si verificherà questo fenomeno? Le aree più colpite saranno probabilmente le due ​isole maggiori e il centro-sud, ‍dove la ‍temperatura potrebbe raggiungere​ o addirittura superare i 40°C. Ancora una volta, quindi, le aree maggiormente interessate risulterebbero le medesime.

Un agosto rovente, ma non come luglio

La ​piccola consolazione è che, molto probabilmente, ⁢non raggiungeremo i picchi di calore eccezionalmente‌ alti registrati a luglio.⁤ Tuttavia, se questo scenario termico⁢ dovesse concretizzarsi, anche agosto potrebbe mostrare il suo lato ‌più caldo.

In conclusione, le previsioni ⁤meteo per il 2023 presentano sfide significative a⁣ causa della variabilità atmosferica⁢ e dell’evoluzione dei modelli di previsione. ⁢Tuttavia, le previsioni​ attuali indicano un ritorno del caldo, con temperature che potrebbero superare i 35°C in diverse regioni italiane e un’accelerazione dell’anticiclone⁤ africano durante la settimana‍ di Ferragosto.