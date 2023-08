Una nuova ondata di caldo va all’assalto dell’Italia e caratterizzerà lo scenario meteo per diversi giorni, in attesa poi di una possibile grande svolta. La burrasca di fine estate un tempo coincideva all’incirca con il Ferragosto, ora non è più così e abbiamo a che fare con stagioni estive sempre più lunghe e roventi.

Non ci saranno insomma cambiamenti a breve quest’anno ed anzi il caldo peggiore di Agosto deve ancora arrivare, pur senza toccare i livelli estremi che abbiamo sperimentato a Luglio. Le temperature sono quindi ora in ulteriore risalita, per la rimonta dell’anticiclone africano che calcherà la mano dopo Ferragosto.

Il campo anticiclonico si irrobustirà ulteriormente e guadagnerà spazio verso l’Europa Centro-Occidentale, inibendo anche l’instabilità atmosferica di questi giorni presente sull’Arco Alpino. Sole e caldo saranno pertanto gli ingredienti principali di questa settimana.

Il caldo maggiore penalizzerà l’Italia Centro-Settentrionale, diversamente dallo scenario che dominava a Luglio quando invece era il Sud l’area più investita dalla lunga vampata sahariana. Si tratterà di una fase calda piuttosto importante per durata e anche per intensità, considerando il periodo.

Finale d’Agosto movimentato

Quando finirà tutto questo caldo? Gli ultimi aggiornamenti confermano grosse novità da qui a fine Agosto. La dinamica circolazione atlantica, in sfondamento verso il Centro-Nord Europa, potrebbe erodere il promontorio anticiclonico subtropicale.

Il cambiamento potrebbe concretizzarsi verso il 24-25 Agosto, con l’ingresso di un fronte temporalesco sull’Italia, a partire dal Nord. L’aria fresca al suo seguito dovrebbe causare un certo refrigerio, riportando le temperature più o meno nella norma stagionale.

In considerazione del caldo che si accumulerà in precedenza, queste correnti fresche potrebbe pertanto favorire l’innesco di temporali violenti, associati anche a nubifragi, colpi di vento e grandine. Il guasto meteo potrebbe quindi segnare un bivio per l’Estate 2023.

Sembrano esserci le condizioni per una ritirata dell’anticiclone africano, o quanto meno un suo allentamento. I prossimi aggiornamenti faranno maggiore chiarezza su questa che è un’ipotesi da confermare, ma è normalissimo che l’Estate possa iniziare il suo declino entro fine Agosto.