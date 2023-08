Introduzione

Il ​Telescopio Spaziale Hubble ha catturato un’immagine impressionante dell’enorme ammasso di galassie 2MASX J05101744-4519179. Questa struttura incredibilmente⁣ massiccia dell’universo si trova nella costellazione del Pittore, a circa 2,6 miliardi di anni luce dalla Terra. L’immagine è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la NASA.

Un Leviatano Cosmico

Un Ammasso di Galassie Luminoso

Al centro di questa immagine del ⁢Telescopio Spaziale Hubble, si trova l’ammasso‌ di galassie 2MASX J05101744-4519179. Questo ammasso di galassie distante è un leviatano cosmico che ‌emana una luminosità⁢ molto alta nelle⁣ lunghezze d’onda dei raggi X.

Studiare gli Ammassi di Galassie

Osservare ammassi di⁣ galassie ‍come 2MASX J05101744-4519179 può migliorare⁢ la nostra‌ comprensione dell’evoluzione e ‍delle⁢ interazioni della ⁣materia oscura‌ e⁤ luminosa negli ammassi di galassie. Inoltre, rivela potenti ‘telescopi’ ‍gravitazionali che ingrandiscono oggetti distanti attraverso la lente gravitazionale. Conoscere la⁣ posizione di⁤ queste lenti può consentire future osservazioni sia con Hubble che ​con il⁣ Telescopio Spaziale ⁣James ⁢Webb di NASA/ESA/CSA. ‍L’ammasso 2MASX J05101744-4519179 si trova nella costellazione del Pittore, a circa 2,6 ​miliardi di​ anni luce dalla Terra.

La Tecnologia di Hubble

Due Strumenti di Hubble

Due degli strumenti di Hubble hanno ‍unito le⁤ forze per creare questa immagine: la⁢ Wide Field Camera ‌3 (WFC3)⁤ e l’Advanced Camera for Surveys (ACS). Entrambi sono strumenti di terza generazione che offrono una qualità d’immagine superba e un’alta sensibilità agli astronomi ⁢che studiano una serie di questioni scientifiche. Entrambi gli⁣ strumenti forniscono immagini di ampie aree del cielo ⁢notturno, ma visualizzano ​parti⁣ leggermente diverse dello spettro⁤ elettromagnetico. WFC3⁣ copre lo spettro dall’ultravioletto alla luce visibile ⁣e al vicino infrarosso. In contrasto con la copertura panchromatica di WFC3, ACS è stato ottimizzato per le⁣ osservazioni in luce visibile.

Correzione Ottica

Per ottenere il ⁣meglio‌ da Hubble, gli strumenti devono utilizzare ‌ottiche correttive integrate per compensare gli effetti dell’aberrazione dello specchio primario. Durante la costruzione di Hubble, uno‌ strumento ‍difettoso ha causato la molatura dello specchio primario in una ‍forma leggermente errata di soli 0,0002 mm. Uno strumento correttivo⁤ chiamato COSTAR ‍è stato sviluppato ⁢per compensare questa minima discrepanza, e strumenti successivi come WFC3 e ACS sono ‍stati costruiti con ‍le loro proprie ottiche correttive.

Conclusione

In sintesi, l’immagine dell’ammasso di galassie 2MASX J05101744-4519179 catturata⁤ dal Telescopio Spaziale Hubble⁤ offre una visione unica dell’universo e contribuisce‍ alla nostra comprensione dell’evoluzione e delle interazioni della materia ⁢oscura e luminosa.⁢ La tecnologia ​di Hubble, in ‌particolare la Wide Field Camera ‌3 ⁢e l’Advanced Camera for ‍Surveys,‌ ha reso ⁣possibile questa ​scoperta.