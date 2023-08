Introduzione

Le devastanti fiamme che hanno colpito le Hawaii hanno causato la morte di 96⁣ persone, rendendolo l’incendio più mortale ⁢negli Stati Uniti in oltre un secolo. Le ‍squadre di ricerca e soccorso stanno ancora cercando tra le rovine carbonizzate di edifici incendiati⁢ per trovare tracce delle ⁤centinaia di persone ancora disperse.

Lo stato degli incendi

I vigili del fuoco stanno ancora ‌lavorando per contenere ⁣e spegnere gli incendi che sono scoppiati quasi una⁣ settimana fa. L’incendio di Upcounty/Kula⁣ è ora contenuto al 60%, ⁣quello‍ di‌ Lahaina al 85% e l’incendio di Pulehu/Kihei ‍è completamente contenuto. Tuttavia, gli ufficiali sottolineano che anche quando un incendio ⁣è contenuto al 100%, non significa che sia estinto.‍ Significa solo ​che i ⁤vigili del fuoco⁤ hanno completamente circondato l’incendio con un perimetro,‌ all’interno del ⁣quale può continuare a bruciare. L’incendio sarà dichiarato estinto solo quando i vigili del fuoco⁢ riterranno che non ci sia più nulla che bruci.

La situazione attuale

Gli ufficiali stanno fornendo dettagli sulla situazione attuale mentre⁢ continuano gli sforzi di contenimento, ricerca e soccorso e il supporto per le migliaia di residenti che sono stati colpiti.

Il ritorno a casa dei residenti

I residenti di West ‌Maui stanno lentamente tornando alle ⁣loro case ​e da lunedì, l’accesso a West Maui sarà facilitato con placche ‍di accesso che garantiranno la gestione del traffico e la sicurezza di coloro che saranno ‌sulle strade. ‌Gli ufficiali hanno dichiarato ⁢che l’accesso a‌ West Maui via Kahakuloa per i residenti di West Maui è aperto. L’accesso ‌a West Maui via Maalaea è limitato‌ solo a coloro‌ che sono stati pre-approvati per il viaggio.

Ripristino dell’energia elettrica e avvisi sull’acqua

L’energia elettrica sta anche venendo⁤ ripristinata e gli ufficiali hanno⁢ dichiarato che ⁤il Napili Plaza è‌ aperto 24 ​ore su‌ 24. Con il ripristino dell’energia in alcune aree di West Maui, Ohana Fuels/Minit⁢ Stop su Keawe Street‍ a Lahaina e Kahana Gateway Shell sono aperti per ⁣la benzina. È stato emesso anche un avviso di acqua non potabile ‍per molti residenti fino a nuovo avviso, e ai residenti è stato detto di⁤ non bere o bollire l’acqua. L’acqua ‍in‌ bottiglia‌ dovrebbe essere utilizzata ⁢per bere, ​lavarsi⁣ i denti, fare il ghiaccio e preparare il cibo fino ‍a nuovo avviso.

Il danno catastrofico

L’incendio ha ​distrutto migliaia​ di edifici a Lahaina, con quasi il 90% di questi che erano strutture residenziali. Diverse case sono state bruciate anche nell’incendio di Upcountry/Kula, con gli ufficiali che dicono che 19 sono state distrutte a Kula e tre sono‍ state distrutte a Olinda. Altre case hanno subito danni; tuttavia, gli ufficiali hanno detto che il numero‌ totale di case distrutte ‍non è⁢ ancora disponibile perché l’incendio è ancora attivo.

Conclusione

In sintesi, le Hawaii stanno affrontando una delle ‍più gravi catastrofi‍ naturali degli ultimi 100 anni​ con un bilancio di 96 morti e centinaia di dispersi. Gli sforzi di soccorso e di ⁢contenimento ⁤degli incendi sono ancora in corso, mentre i residenti iniziano lentamente a tornare alle loro case⁢ e le autorità lavorano per ripristinare i⁣ servizi essenziali come l’energia elettrica e l’acqua potabile.