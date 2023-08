Ondata di maltempo in Piemonte: la regione è stata fortemente colpita da piogge torrenziali e nevicate, con ripercussioni sia sulle infrastrutture che sulle attività quotidiane. A Sestriere, situato tra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone a oltre 2.000 metri di quota, le webcam hanno mostrato un paesaggio completamente imbiancato dalla neve. Il record di pioggia è stato registrato a Sabbia, nel Vercellese, con 213,9 millimetri caduti in sole 24 ore. In altre località come Camparient, Varallo Sesia, Brandizzo e Villanova Solero sono state registrate piogge torrenziali che hanno superato i 100 millimetri.

A Colle dell’Agnello, nel Cuneese, l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri è stato necessario per liberare veicoli bloccati nella neve. Tutti gli occupanti sono stati condotti a valle senza problemi. Il maltempo ha causato la chiusura di numerose strade nell’arco alpino cuneese, incluse alcune che rappresentano importanti collegamenti con la Francia, come la RD900, a causa di frane e smottamenti.

Nell’Alessandrino, una frana di piccola entità ha interessato la strada provinciale 140 tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure, coinvolgendo circa 50 quintali di pietrisco. Inoltre, alcune zone sono rimaste senza energia elettrica e acqua potabile, come i comuni di Tagliolo Monferrato e Villanova Monferrato, dove si sono registrati guasti agli impianti.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, ritardi e cancellazioni hanno interessato la linea ferroviaria Torino-Genova via Arquata, causati da un temporale in Liguria che ha provocato guasti ai sistemi di distanziamento automatici. Tre convogli sono rimasti fermi nelle stazioni di Arquata e Serravalle.

In sintesi, l’emergenza meteorologica ha avuto un impatto notevole su trasporti, infrastrutture e forniture di servizi base, mettendo alla prova la resilienza delle comunità locali e richiedendo l’intervento delle autorità e delle forze dell’ordine.