L’uragano Hilary ha scatenato insoliti​ avvertimenti di tempesta tropicale per la California da parte delle autorità locali, mentre milioni di persone nel sud-ovest si preparano a ​inondazioni‌ catastrofiche e pericolose per la vita per l’arrivo di tanta pioggia quanta ne cade in media in un anno, ma in pochi giorni, se non poche ore.

La ⁣tempesta ha subito un’intensificazione rapida nell’Oceano Pacifico, passando da una tempesta tropicale a un grande uragano di categoria 4 in meno di 48 ore. Ora, un rapido indebolimento inizierà con⁣ l’atterraggio previsto ⁣sulla ‍costa ‌messicana nelle prossime 24 ore, ha detto‍ il National Hurricane Center (NHC). E’ stata declassata, per fortuna a categoria 1 in queste ore.

E’ la prima volta che è stato diffuso un avviso di tempesta tropicale è in vigore per il sud della California​. È stato emesso da Los Angeles al confine tra Stati Uniti⁣ e Messico e include la regione costiera⁢ di San Diego.

Il centro dell’uragano Hilary si sta⁤ muovendo ⁢verso il nord-nordovest a ⁣21 km/h. Si prevede un cambiamento di direzione verso nord e⁤ un aumento della velocità ⁣di avanzamento sabato, secondo il NHC. Si prevede un movimento più veloce verso il nord-nordovest a partire da sabato, seguito da un movimento ancora più​ veloce verso nord ​domenica notte.

Gran parte delle contee di San Diego, Riverside, Orange, San Bernardino, Los Angeles e Ventura ⁢sono incluse nell’avviso. Gli avvisi interni coprono città come Riverside, Palm Springs, San Bernardino, Victorville, Pine Valley e Santa Clarita.

I venti massimi sostenuti sono a​ 209 km/h con raffiche superiori. Si prevede ​un indebolimento ‍a partire da sabato notte (ora locale, ovvero queste ore), ma Hilary sarà ancora un uragano quando si avvicinerà alla costa occidentale ⁤della penisola di Baja‌ California sabato notte e domenica mattina, ha detto il NHC.

Si ‍prevede che Hilary si indebolisca a una⁣ tempesta tropicale entro domenica a ⁤mezzogiorno, prima⁢ di raggiungere il sud della California.

L’uragano Hilary dovrebbe portare da 76 a 152 mm di ⁢pioggia e fino a 254 mm in⁣ aree isolate in parti della Baja California entro domenica sera, ha avvertito il NHC.​ Potrebbero verificarsi inondazioni improvvise catastrofiche. In ​parti dell’ovest degli Stati Uniti, ⁢si prevedono precipitazioni totali da 25 a 76⁢ mm, ma i modelli di previsione mostrano‌ che in alcune aree potrebbero cadere fino a 127 mm entro mercoledì.

Diverse compagnie aeree statunitensi hanno ⁤annunciato esenzioni di viaggio per i passeggeri in volo verso il ⁢Messico o la California.

Jet Blue, American, Alaska, Delta e United stanno incoraggiando i ‍passeggeri a controllare il loro itinerario per eventuali cambiamenti prima di volare verso la regione.

Gli eventi‌ sportivi, come le partite della Major League Baseball a Los Angeles e San Diego, sono stati riprogrammati per evitare ⁢le partite di domenica. La National Football League sta ⁤monitorando il tempo⁤ per una‌ partita di pre-stagione tra i New Orleans⁣ Saints e i ⁤LA Chargers allo stadio SoFi.

SpaceX ha rinviato il lancio di un razzo Falcon 9 con satelliti Starlink a ​causa della vicinanza dell’uragano ⁤alle acque al‍ largo della California⁢ meridionale. L’evento era previsto per venerdì mattina, ma la compagnia spaziale‍ privata ha detto⁢ che tenterà un altro lancio la prossima settimana se le ⁤condizioni meteorologiche migliorano.

