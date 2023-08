Terremoto e tempesta tropicale colpiscono la California meridionale

Terremoto⁢ di magnitudo 5.1 scuote la California​ meridionale

Dettagli sul terremoto

La‍ California meridionale è stata scossa da un ⁤terremoto di magnitudo 5.1 domenica pomeriggio. L’USGS ​(United States ‍Geological Survey) ‍ha riferito che l’epicentro ⁣del sisma si è verificato a‍ circa 6,4 chilometri a sud-est di Ojai, California, situata ⁣a nord-ovest di Los Angeles. ‌Molti residenti della California meridionale hanno avvertito il terremoto, segnalando le scosse poco prima delle 15:00 PT.

Reazioni dei residenti

Alcuni residenti hanno ⁢riferito di aver ‍ricevuto un avviso sui loro ‍telefoni ‌nei‍ momenti precedenti al terremoto. Il messaggio di allerta dichiarava: “Terremoto rilevato! Mettiti al riparo, ⁢proteggiti. -USGS ShakeAlert”.

La tempesta tropicale Hilary si abbatte sulla⁢ regione

Dettagli sulla tempesta tropicale

Il‌ terremoto è avvenuto proprio mentre la tempesta tropicale Hilary si avvicinava alla zona. All’ultimo aggiornamento, ⁣la tempesta tropicale si trovava a meno di 160 chilometri⁣ da San‍ Diego. Hilary continua a portare ⁢piogge torrenziali con potenziali inondazioni pericolose per la vita almeno fino a lunedì.

Il fenomeno dell’”hurriquake”

Molti sui social media hanno etichettato le due occorrenze come “hurriquake”, un neologismo che‍ combina le parole “hurricane” (uragano) e “earthquake” (terremoto). Questo ⁣termine è⁤ stato coniato per descrivere la rara coincidenza​ di un terremoto e una tempesta tropicale⁤ che colpiscono ⁢la stessa regione nello stesso periodo.

Conclusioni

La ⁣California è una regione che solitamente ⁢sperimenta due o tre terremoti all’anno⁤ di dimensioni sufficienti a causare danni agli edifici, secondo il U.S. National Earthquake⁤ Information Center, che riporta⁢ che si verificano annualmente tra i 12.000 e i 14.000 terremoti. ⁣Tuttavia, l’evento del “hurriquake” ⁣è piuttosto ⁤insolito. Questa situazione sottolinea l’importanza della preparazione e della consapevolezza​ dei⁣ rischi naturali, in particolare ​in regioni come la California, che sono soggette a sia terremoti che ‌tempeste tropicali.