Test di recupero per la missione‌ Artemis II: un passo avanti⁤ per l’esplorazione spaziale

Il 7 agosto 2023, la NASA ⁤e il Dipartimento della Difesa ⁣degli Stati Uniti hanno completato il primo test di recupero⁢ per la missione Artemis​ II, simulando l’estrazione degli astronauti e il recupero della navicella spaziale. Questo test ‌fa parte di ⁤una serie di prove volte a preparare ⁢il ‍volo Artemis ⁣II, un⁢ punto cruciale nell’esplorazione⁢ spaziale umana e nei futuri⁣ allunaggi.

Imparare dalle⁣ missioni⁣ passate

Costruendo sulle lezioni apprese dal​ recupero di successo della navicella Orion dopo il‍ test di volo Artemis I, e​ incorporando​ l’aggiunta dell’equipaggio per Artemis II, i team di recupero stanno revisionando le loro tempistiche e procedure. L’obiettivo è garantire che​ gli​ astronauti vengano‌ consegnati in sicurezza alla nave di recupero in meno di due ore dopo l’ammaraggio.

Il ⁣test di recupero

Durante il test, il team‌ di atterraggio e recupero della NASA ⁢ha utilizzato un nuovo modulo di test dell’equipaggio, con il ‍personale ⁤del team che ha ‌sostituito i quattro astronauti che ⁢voleranno nella missione. L’obiettivo era dimostrare efficacemente le procedure riviste.

Garantire la sicurezza degli astronauti

“Garantire la sicurezza dell’equipaggio ⁣di Artemis II, non solo intorno alla Luna, ma una volta‌ tornati sulla Terra, è la nostra⁣ priorità”, ha dichiarato Lili Villarreal, direttore dell’atterraggio e del recupero della NASA. “Con gli sforzi eccezionali del team della NASA e del Dipartimento della Difesa,‍ riporteremo i nostri astronauti in sicurezza dalla Luna”.

Procedure post-missione

Dopo l’ammaraggio dell’equipaggio alla fine della‌ loro missione,⁣ un team di sommozzatori della Marina si avvicinerà a Orion per confermare ⁣che è sicuro per⁢ gli astronauti uscire. I sommozzatori apriranno quindi il portello della navicella e aiuteranno gli⁣ astronauti‌ ad uscire uno alla ⁢volta su una zattera ⁤gonfiabile chiamata ‌”veranda”.

Il recupero della navicella

La ⁣zattera, che avvolge la capsula, ⁤fornisce una piattaforma da cui l’equipaggio verrà trasportato in elicottero alla⁣ nave di recupero situata a diverse migliaia di ⁢metri di distanza. Una volta che ⁣gli‌ astronauti saranno a bordo della ⁤nave, i team fisseranno il modulo Orion con una serie di cavi e lo rimorcheranno ⁣lentamente⁢ all’interno della nave, ⁤proprio⁣ come ‍hanno fatto durante Artemis I.

Preparativi ‍per il ‍futuro test ⁤di recupero

Prima del recente test, l’equipaggio di Artemis II, gli astronauti⁤ della NASA⁣ Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock ‌Koch, e l’astronauta dell’Agenzia​ Spaziale Canadese Jeremy Hansen, hanno visitato la base navale di San Diego per ‌incontrare il team di recupero e ‍saperne di⁢ più sulla nave​ di recupero e sui test che li aiuteranno a tornare in sicurezza a terra.⁤ L’equipaggio parteciperà a un futuro test ‍di recupero ⁤il prossimo anno come parte del loro addestramento alla ⁤missione.

Serie di ​dimostrazioni e future​ missioni

Questo test, denominato Underway Recovery Test⁤ 10 (URT-10), è stato la prima volta che la NASA e i suoi partner della Marina e dell’Aeronautica hanno messo alla prova le loro operazioni di recupero Artemis II. È il decimo di una ‍serie di dimostrazioni al largo della costa della California. ‌Il team di recupero catturerà le lezioni apprese e le‌ applicherà ai futuri test in mare per assicurarsi di essere pronti a recuperare l’equipaggio di Artemis II e riportarli a casa in sicurezza.

Il volo ⁢Artemis II, della‍ durata ‌di circa 10 giorni, testerà le capacità⁣ fondamentali della NASA⁤ per l’esplorazione ‍spaziale umana in profondità, il‍ razzo Space Launch‌ System e la navicella Orion, per la prima volta con ​astronauti. Questa missione aprirà la strada per le missioni sulla superficie lunare, compreso⁤ l’atterraggio della prima donna e della prima persona di colore sulla Luna.

Conclusione

In conclusione, il primo test di recupero per la missione Artemis‍ II rappresenta un passo importante verso⁢ l’esplorazione spaziale‌ umana. Attraverso una serie di test e dimostrazioni, la NASA e il Dipartimento ​della Difesa degli Stati Uniti stanno lavorando per garantire la sicurezza e il successo delle future missioni lunari.